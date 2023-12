Gloria Glumac aus Rottenburg schockiert beim »Promi-Büßen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Gloria Glumac hatte den meisten anderen Skandal-Promis von »Das große Promi-Büßen« etwas voraus: Sie wusste ganz genau, warum sie in der Show des TV-Senders ProSieben war: »Weil ich ein bisschen ausgerastet bin.« Und das gleich in zwei Fernseh-Formaten. Zuerst fiel die 31-Jährige aus Rottenburg bei »Temptation Island« negativ auf, weil sie bei dem Treuetest vor laufenden Kameras ihren damaligen Ehemann Nikola aufs übelste beleidigte. Nach der Trennung machte das Paar direkt bei »Prominent getrennt« mit. Gloria Glumac machte ihren Ex erneut fertig - und sorgte so wieder für Schlagzeilen. »Die Zuschauer haben leider das Bild von mir, dass ich die absolute Furie bin.« Dass sie auch eine andere Seite hat, wollte sie nun beim »Promi-Büßen« beweisen, wo sie als »die zornige Unterdrückerin« vorgestellt wurde.

Tatsächlich hielt sich Gloria Glumac anfangs aus den meisten Streitereien im »Büßer-Camp« heraus, wo die Teilnehmer ohne Luxus-Güter auf engem Raum miteinander auskommen mussten und in einfachen Feldbetten übernachteten. Stattdessen entwickelte sich zwischen der in Starzach-Wachendorf aufgewachsenen Recruiterin und Landwirt Patrick Romer, der durch seine Teilnahme bei »Bauer sucht Frau« bekannt wurde, eine Art Romanze. Folge um Folge kamen sich die beiden näher, ehe sie in der fünften Episode sogar eng umschlungen im Schlafsack kuschelten. »Ich mag den wirklich richtig gerne«, war von ihr zu zu hören. Das eigentliche Ziel, nämlich Buße für ihr schlechtes Verhalten zu tun, geriet offenbar zunehmend in den Hintergrund.

Gloria Glumac erkämpft sich die »Runde der Schande«

Das änderte sich schlagartig, als Gloria Glumac von ihren Mitstreitern für das »Duell der Loser« nominiert wurde, in dem eine Niederlage das Aus in der Show bedeutet. Unter anderem erhielt sie eine Stimme von der Schauspielerin Yvonne Woelke, mit der sich die Rottenburgerin vor dem Duell ein hitziges Wortgefecht lieferte. In diesem wurde sie ihrem Image als »Furie«, die mit Beleidigungen um sich wirft, wieder einmal gerecht. Im Nachhinein stellte sich die Aufregung als unnötig heraus. Denn im anschließenden »Duell der Loser« setzte sich die 31-Jährige in einem Hindernis-Parcours aus unter Strom stehenden Weidezäunen eindeutig gegen die ebenfalls nominierte Emmy Russ durch. Somit durfte sie doch noch in den Genuss ihrer persönlichen »Runde der Schande« bei Moderatorin Olivia Jones kommen.

Darum geht's bei »Das große Promi-Büßen« »Das große Promi-Büßen« ist eine Reality-Show des TV-Senders ProSieben. In das Format werden Kandidaten eingeladen, die sich in ihrer Vergangenheit schon so einige Fehltritte in Fernseh-Sendungen geleistet haben. Die zwölf Teilnehmer müssen in einer Art Camp auf engen Raum zusammenleben, auf jegliche Luxusgüter verzichten und werden dabei gefilmt. In jeder Folge werden zwei Prominente von Moderatorin Olivia Jones in die »Runde der Schande« zitiert, wo die Drag-Queen die Büßer mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert und ihnen ins Gewissen redet. In Challenges kämpfen die Kandidaten darum, weiter in der Show zu bleiben zu dürfen, sich Luxus-Güter zu sichern und um die Chance, im Finale um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu spielen. In der zweiten Staffel des »Promi-Büßens« sind dabei: Yvonne Woelke (Schauspielerin), Jürgen Trovato (TV-Detektiv), Danni Büchner, Steff Jerkel, Patrick Romer, Mike Cees, Lisha Savage, Eric Sindermann, Christin Okpara, Leon Machère, Gloria Glumac und Emmy Russ (alle Reality-TV-Teilnehmer). Das Staffel-Finale wird am 7. Dezember (20.15 Uhr) auf ProSieben ausgestrahlt. Alle Folgen sind auf dem Streaming-Dienst Joyn abrufbar. (der)

Die bekannte Dragqueen aus Hamburg ist der Star des Formats, konfrontiert sie die Skandal-Promis doch schonungslos ehrlich mit ihren Verfehlungen. »Ich habe kein Verständnis für deine Reaktionen«, machte Olivia Jones deutlich - und spielte Gloria Glumac ein »Best-of« ihrer Ausraster vor. »Ich will ihn richtig verletzen und ihm die Hölle heiß machen«, sagte sie unter anderem über ihren Ehemann, in den sie sich in einem Kroatien-Urlaub vor vier Jahren schockverliebt hatte. Davon war bereits bei »Temptation Island« im Jahr 2022 nichts mehr zu spüren. Aber warum, wollte Olivia Jones wissen. »Ich hatte festgestellt, dass wir nicht auf Augenhöhe sind und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll«, versucht sich das Reality-Sternchen zu erklären. Bei »Prominent getrennt« hatte Gloria Glumac die nächste Eskalationsstufe gezündet und ihren Ex immer wieder erniedrigt.

Harte Kritik von Olivia Jones

»Du degradierst ihn zu deinem emotionalen Fußabtreter«, stellte Olivia Jones fest. »Du greifst verbal nicht nur ins Klo, sondern zertrümmerst das ganze Badezimmer. Selbst verletzt zu werden, gibt keinem das Recht, einen anderen so zu verletzen.« Damals sei ihr das nicht klar gewesen, gab Gloria Glumac zu, mittlerweile sei ihr das aber bewusst geworden. »Ich habe durch meine Ausraster einen Menschen verloren, den ich über alles geliebt habe. Es gibt kaum einen Tag, an dem ich das nicht bereue.« Beim Anblick ihrer Hasstiraden war die Rottenburgerin über sich selbst erschrocken. »Ich bin übelst der schlechte Mensch gewesen. Mir war vorher schon bewusst, dass ich an mir arbeiten und mich verändern möchte, aber das ist noch ein langer Weg bis zum Ziel.«

Auch die anderen »Büßer« waren von Gloria Glumacs damaligen Verhalten schockiert - selbst ihr Vertrauter Patrick Romer, der in einem TV-Format ebenfalls als »Unterdrücker« seiner Partnerin aufgefallen war. »Wenn Gloria einen Mann trifft, der ihr die Stirn bieten kann, tut ihr das gut«, glaubte er. »Ob ich der richtige Mann sein kann, wird sich zeigen.« Auch die Rottenburgerin machte sich Gedanken darüber. »Ich könnte mir vorstellen, dass er die guten Seiten in mir hervorbringt.« Um das herauszufinden, hatten die beiden zumindest im TV keine Chance mehr. Denn Patrick Romer wurde aus Show gewählt.

Gibt es ein neues »Promi-Büßen«-Paar?

Darüber vergoss die Rottenburgerin bittere Tränen. »Jetzt sieht man mal die verletzliche Gloria«, sagte sie - und fasste schnell den Entschluss, die Sendung freiwillig zu verlassen. »Patrick war meine einzige Bezugsperson. Jetzt hat man mir den Halt genommen. Ich fühle mich hier nicht wohl, weil ich keinem mehr vertraue.« Ihre Zeit bei »Das große Promi-Büßen« fasste Gloria Glumac so zusammen: »Es war richtig hart, ich habe viel gebüßt, gelitten und geweint. Aber ich bin dankbar, dass ich hier sein durfte.«

Hat sich das »Büßer«-Pärchen nach den Dreharbeiten weiter kennengelernt? Ja, gab Patrick Romer gegenüber der Bild-Zeitung zu. Die beiden seien sogar gemeinsam nach Mallorca gereist, um ihre damalige Mitstreiterin Lisha Savage zu besuchen. Zuletzt wurde es jedoch ruhig den Landwirt und Gloria Glumac. Die Rottenburgerin postete auf Instagram lediglich ein kryptisches Statement: »Jedes Mal, wenn ich jemandem näherkomme, machen sie mir klar, dass es besser ist, allein zu bleiben.« Klingt so, als sei es nur bei einem Flirt geblieben. (GEA)