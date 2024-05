»Fame Fighting«: Rottenburger Nikola Glumac steigt in den Boxring

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. 16 mehr oder weniger bekannte Reality-Stars steigen am Freitag bei »Fame Fighting« in den Boxring. Mit dabei: Nikola Glumac aus Rottenburg. Beim Qualifikationsturnier tritt der am ganzen Körper tätowierte Influencer im Schwergewicht gegen Jakub Merlan-Jarecki an. 2023 lernten sich die beiden in der Staffel des RTL-Formats »Prominent getrennt« kennen. »Da hat er ordentlich gekracht, vor und hinter den Kulissen«, schreibt der 28-Jährige auf seiner Instagram-Seite. »Dieser Konflikt wurde bis dato nie angesprochen.« Nun wollen sie ihren Disput offenbar bei einem Boxkampf austragen.

Auftritte in TV-Formaten mit Noch-Ehefrau Gloria Glumac

Im deutschen Fernsehen trat Nikola Glumac 2022 zum ersten Mal auf. Mit seiner Noch-Ehefrau Gloria Glumac stellte er sich bei »Temptation Island« dem Treuetest. Im Anschluss trennte sich das Paar und machte kurze Zeit später beim Format »Prominent getrennt« mit. Auch wenn die beiden die Show gewannen, gab es für sie kein Liebes-Comeback. Das von der Bild-Zeitung initiierte »Fame Fighting« ist jetzt das erste Format, in dem er alleine zu sehen ist.

»Im echten Leben bin ich ein wirklich netter Typ, ich würde niemals handgreiflich werden. Aber ich habe richtig Bock, in den Ring zu steigen«, sagt Glumac der Bild. Seit Wochen trainiere der gebürtige Serbe zweimal am Tag. So sportlich war er nicht immer. Noch vor acht Jahren brachte der Reality-Star rund 150 Kilogramm auf die Waage. Er entschied sich dazu, sein Leben zu ändern und nahm 60 Kilo ab. Heute sei er so gut in Form, dass er sagt: »Ich werde nicht lange brauchen, um meinen Gegner auf die Bretter zu schicken.«

Extra-Motivation ziehe er daraus, dass er »solche asozialen und negativen Menschen« wie Jakub Merlan-Jarecki nicht leiden könne. Der hatte immer wieder Nikolas Noch-Ehefrau Gloria verbal angegriffen und beleidigt. Als sich der Rottenburg einmischte, wurde auch er vom Ex-Profi-Fußballer angegangen und unter anderem als »Sklave« beschimpft. »Der Typ geht einfach gar nicht«, schrieb Nikola Glumac nach der Ausstrahlung der Staffel auf Instagram. »Wie der sich dort benommen hat und was der alles gemacht hat, das ist einfach sowas von respektlos.« Dabei seien »50 Prozent« von Jakub Merlan-Jareckis aggressivem Verhalten noch nicht einmal in der Sendung gezeigt worden. »Es war noch viel schlimmer«, schreibt Nikola Glumac ohne näher darauf einzugehen. Nun will er sich im Ring dafür rächen. (GEA)