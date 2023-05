Sieg bei »Prominent getrennt«: Sind die Glumacs aus Rottenburg wieder ein Paar?

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Es war ein ständiges Auf und Ab. Aber am Ende haben Gloria und Nikola Glumac aus Rottenburg bei der RTL-Show »Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen« triumphiert und ein Preisgeld von 38.900 Euro abgeräumt. »Ich hätte es nie gedacht, dass wir zwei Idioten das gewinnen«, freute sich Gloria nach dem gewonnenen Final-Spiel. »Ich bin richtig stolz auf uns, weil wir es schwer hatten in der Villa mit den ganzen Beleidigungen und dem Hate gegen uns.« In der Show zählte das Ehepaar, das durch seine Teilnahme am Treuetest-Format »Temptation Island« bekannt geworden ist, nicht zu den beliebtesten unter den Kandidaten.

Gloria Glumac polarisiert bei Konkurrenten und Zuschauern

Vor allem Gloria eckte bei anderen Reality-Sternchen mit ihrer dominanten Art immer wieder an. Manch einer wollte, dass die beiden Rottenburger die Show verlassen. Doch als die Stimmung endgültig gekippt war, gewannen die beiden eine Challenge, waren somit bei der Nominierung geschützt und konnten von den anderen Kandidaten nicht rausgewählt werden. Nach weiteren Spielen mussten nach und nach andere Ex-Pärchen die Segel streichen - doch Gloria und Nikola gehörten nie zu den schlechtesten und durften bis zum Schluss weitermachen.

Nikola Glumac sichert für die beiden Rottenburger das Preisgeld im finalen Bauklötze-Spiel. Foto: RTL Nikola Glumac sichert für die beiden Rottenburger das Preisgeld im finalen Bauklötze-Spiel. Foto: RTL

Im Finale gegen Sandra Janina van der Heide und Juliano Fernandez, bei dem es darum ging, mit überdimensionalen Bauklötzen eine Treppe zum Geldsack mit dem Preisgeld zu bauen, die Oberhand. In dem Format ging es ursprünglich um 100.000 Euro. In Gruppenspielen verzockten die Kandidaten jedoch nach und nach Teile des Preisgelds, sodass am Ende nur noch knapp 40.000 Euro übrig waren.

Gloria und Nikola nähern sich an

In der »Villa der Verflossenen« war das Ex-Paar Gloria und Nikola Glumac gezwungen, als Team zusammenzuarbeiten. Das Geschehen abseits der Spiele war vor allem anfangs geprägt von viel Streit, Unverständnis, Tränen, Geschrei. Eine Beziehung, die nicht wenige als »toxisch« bezeichnen. Und doch näherten sich die beiden im Verlauf der Sendung wieder an. Während eines gemeinsamen Bads küssten sie sich innig - ehe sie sich kurz darauf wieder stritten. Doch kurz danach zofften sie sich wieder, da Nikola deutlich machte, dass er ein eventuelles Beziehungs-Comeback langsam angehen lassen wolle.

Darum geht es bei »Prominent getrennt« »Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen« ist eine Reality-Show des TV-Senders RTL. Die zweite Staffel mit zehn Folgen auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. In dem Format treten acht Ex-Promi-Paare gegeneinander an und müssen verschiedenen Challenges bestreiten. Die Sieger sind bei der Nominierung geschützt und können von den anderen Kandidaten nicht rausgewählt werden. Zudem gibt es Gruppenspiele, in denen alle Teilnehmer zusammen eine Aufgabe bewältigen müssen. Verlieren sie die Spiele, schmilzt der Jackpot von anfänglich 100.000 Euro. Die Dreharbeiten zu Staffel zwei fanden im Herbst 2022 in einer Villa in Südafrika statt. Neben Gloria und Glumac aus Rottenburg sind diese Paare mit dabei: Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale, Sandra Janina und Juliano Fernandez, Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz, Silva Gonzalez und Stefanie Schanze, Gustav Masurek und Karina Wagner, Matthias Höhn und Jenefer Riili. (GEA)

Während der Ausstrahlung beim Streaming-Sender RTL+ machte das Gerücht die Runde, dass Gloria und Nikola nie wirklich getrennt gewesen seien. Manch einer wunderte sich über die kurze Zeitspanne zwischen Bekanntwerden der Trennung in den sozialen Medien und der Zusage bei »Prominent getrennt«. Gloria dementierte das Gerücht nun im RTL-Podcast »Aftershow - Der Reality-TV-Podcast«: Sie hätten nach »Temptation Island« noch einmal versucht, die Beziehung zu retten. Aber nach etwa einem halben Jahr On-Off-Beziehung habe sie Schluss gemacht. »Wir waren zwei Monate getrennt, bis wir zu den Dreharbeiten gegangen sind.«

Gloria klärt über Beziehungsstatus auf

Dort sei die Situation mit Nikola zunächst angespannt gewesen, erzählt Gloria. »Ich war sehr wütend, weil zwischen den Shows Sachen passiert sind, die nicht verzeihbar waren. Aber es wurde mit jedem Tag ein bisschen besser.« Trotzdem verging kein Tag in der Villa, an dem sich die beiden nicht heftig stritten.

Und wie ist der Beziehungsstatus heute? »Wir sind jetzt erst einmal nicht zusammen. Aber wir haben Kontakt«, sagt Gloria Glumac im Podcast. Wie es in Zukunft weitergeht, wollen die beiden geheim halten und in der Öffentlichkeit nicht mehr über ihre Beziehung sprechen, kündigt sie an. Warum? »Fremde Menschen haben sich in unsere Beziehung eingemischt, obwohl sie uns nur aus dem Fernsehen kennen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, mich ständig beurteilen, verurteilen und beleidigen zu lassen.« Über die sozialen Medien habe sie viele Hass-Nachrichten bekommen. »Man hat mir auch geschrieben, ich soll mich umbringen.«

Gloria bittet alle, die sie gemeinsam mit Nikola etwa in Rottenburg sehen sollten: »Bitte macht keine Fotos. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden.« Es sei nicht ausgeschlossen, dass einer der beiden in Zukunft eine Beziehung öffentlich machen werde. »Aber jetzt wollen wir erst einmal Gras über die Sache wachsen lassen und uns weniger Stress machen.« (GEA)