Tübinger Schulklasse bei TV-Format auf »KiKA« zu sehen

TÜBINGEN. Die Klasse 7C des Uhland-Gymnasiums aus Tübingen ist demnächst im TV-Format »Die beste Klasse Deutschlands« auf »KiKA« zu sehen. In den Schulbattle-Vorrunden messen sich 16 Schulklassen aus ganz Deutschland in verschiedenen Challenges. Welche Klassen halten am besten zusammen und zeigen Geschick bei Spielen, wie »Stapeln«, »Strohhalm Darts« oder »Lückentext« und sichern sich das Ticket für die Wochenshows?

Das erfahren die Zuschauer ab dem 25. August 2025 zunächst online fauf kika.de und im »KiKA«-Player. Ab dem9. September werden die Episoden der 22. Staffel dann auch im linearen TV ausgestrahlt - zu sehen jeweils dienstags bis freitags um 13:45 Uhr im Kinderkanal. Moderiert wird die Schul-Quizshow von Dilara Colak und Content-Creator Lukas White, die das Geschehen begleiten und die Teams durch die Duelle führen. (pm/GEA)