Autofahrer erfasst 90-Jährige in Tübingen und verletzt sie schwer

TÜBINGEN. Eine 90 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Gegen 11.30 Uhr wollte ein 71-Jähriger mit einem Kastenwagen der Marke Peugeot rückwärts aus einem Parkplatz in der Wöhrdstraße ausparken.

Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge wurde der Mann dabei zwar von Zeugen eingewiesen, erfasste jedoch trotzdem beim Rückwärtsfahren eine hinter dem Fahrzeug laufende 90-jährige Fußgängerin. Diese stürzte infolgedessen zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (pol)