Betrugsmasche in Tübingen: Falsche Handwerker sind unterwegs

TÜBINGEN. Betrüger haben am Dienstagnachmittag einen Wohnungseigentümer in der Hechinger Straße um einen dreistelligen Betrag gebracht. Ein 42-Jähriger war zuvor im Internet auf eine Firma aufmerksam geworden und beauftragte diese in der Folge mit Reparaturarbeiten im Sanitärbereich seiner Wohnung.

Tags darauf wurden die Arbeiten durch zwei männliche, bislang unbekannte Personen scheinbar ordnungsgemäß ausgeführt. Nachdem diese fertig waren, beglich der 42-Jährige die Rechnung an Ort und Stelle per Kartenzahlung. Erst als die vermeintlichen Handwerker gegangen waren, stellte der Geschädigte fest, dass die Arbeiten nicht zur gewünschten Reparatur an der Duscheinrichtung geführt hatten, sondern deren Zustand sogar noch verschlechtert hatten.

Die Polizei warnt dringend vor der Betrugsmasche durch falsche Handwerker und gibt folgende Tipps:

Prüfen Sie genau, wen oder was Sie mit Arbeiten beauftragen.

Informieren Sie sich vorab über die Firma und betrachten Sie das Impressum auf der Firmenhomepage. Falls sich Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens ergeben, wenden Sie sich an die Handwerkskammer.

Lassen Sie sich die Ausweise vorzeigen, sprechen Sie genau die Arbeiten ab und überprüfen diese nach der Ausführung.

Lassen Sie sich bei entsprechenden Arbeiten einen Kostenvoranschlag inklusive Mehrwertsteuer erstellen.

Größte Vorsicht ist bei Vorkasse geboten.

Bestehen Sie auf eine ordentliche Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

Falls Sie dennoch Opfer eines betrügerischen Handwerkers geworden sind, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. (pol)