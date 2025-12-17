Pkw-Fahrerin übersieht in Tübingen Radfahrerin und verletzt sie leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Reutlinger Straße. Eine 46-Jährige wollte gegen 12.15 Uhr mit ihrem VW vom Gelände einer Schnellgaststätte herkommend, in die Reutlinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie die 18 Jahre alte Radlerin, die mit ihrem Fahrrad verkehrswidrig auf dem rechtseitigen Fußweg und zudem noch entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Beim Kontakt zwischen dem Pkw und dem Rad stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 18-Jährige nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (pol)