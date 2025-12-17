58-Jähriger nach Auffahrunfall in Tübingen leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Lenker eines Kleinkraftrades hat bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leichte Verletzungen erlitten. Ein 58-Jähriger war kurz nach 9.45 Uhr mit seinem Piaggio Medley 125 auf der Gartenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit einen vor ihm fahrenden 62 Jahre alten Mercedes-Lenker, der mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste. Der infolge der Kollision verletzte Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf knapp 1.000 Euro summieren. (pol)