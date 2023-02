Rottenburger Ehepaar Gloria und Nikola Glumac bei »Prominent getrennt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Nach »Temptation Island« stürzen sich Gloria und Nikola Glumac aus Rottenburg in ihr nächstes TV-Abenteuer. Das mittlerweile getrennte Ehepaar ist seit Dienstag bei »Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen« des Streaming-Senders RTL+ zu sehen. In dem Format kämpfen die beiden mit sieben weiteren aus Reality-Shows bekannten Ex-Paaren um ein Preisgeld von maximal 100.000 Euro. Bei Gloria und Nikola Glumac wird sich auch zeigen, ob es noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback gibt.

Seit 2019 waren die beiden Rottenburger zusammen und hatten 2020 geheiratet. Zwei Jahre später hatten sich Gloria und Nikola Glumac dann bei der RTL-Show »Temptation Island« als erstes verheiratetes Paar dem Treuetest gestellt und zwei Wochen getrennt voneinander in Villen verbracht, in denen es darum ging, attraktiven Verführern zu widerstehen. Das haben beide zwar geschafft, aber dafür kaum ein gutes Haar am jeweils anderen gelassen. Rund vier Monate nach der Ausstrahlung von »Temptation Island« hatte sich das Rottenburger Ehepaar Anfang November vergangenen Jahres dann getrennt. Wenige Wochen später reisten sie zu den Dreharbeiten nach Südafrika.

Annäherungsversuche zwischen Gloria und Nikola

In der Zwischenzeit soll es aber wieder zu Annäherungsversuchen gekommen sein, wie beide in einem Interview mit dem Online-Magazin Promiflash erzählen. »Nikola hat immer wieder Vorwände gesucht, damit wir uns sehen. Ich wusste, dass er mich gerne zurückwollte«, wird die 30-Jährige zitiert. »Ich dachte mir, dass es vielleicht noch eine Chance für uns gibt«, bestätigt der 26-Jährige, »aber es war alles erfolglos«. In der Show »Prominent getrennt« könnte es nun eine zweite Chance geben.

Darum geht es bei »Prominent getrennt« »Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen« ist eine Reality-Show des TV-Senders RTL. Die zweite Staffel ist am 21. Februar auf dem Streaming-Dienst RTL+ gestartet. Die zehn Folgen gehen wöchentlich immer dienstags online. In dem Format treten acht Ex-Promi-Paare gegeneinander an und müssen verschiedenen Challenges bestreiten. die Sieger sind bei der Nominierung geschützt und können von den anderen Kandidaten nicht rausgewählt werden. Zudem gibt es Gruppenspiele, in denen alle Teilnehmer zusammen eine Aufgabe bewältigen müssen. Verlieren sie die Spiele, schmilzt der Jackpot von anfänglich 100.000 Euro. Die Dreharbeiten zu Staffel zwei fanden im Herbst 2022 in einer Villa in Südafrika statt. Neben Gloria und Glumac aus Rottenburg sind diese Paare mit dabei: Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale, Sandra Janina und Juliano Fernandez, Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz, Silva Gonzalez und Stefanie Schanze, Gustav Masurek und Karina Wagner, Matthias Höhn und Jenefer Riili. (GEA)

Als eigentlichen Grund nennt Gloria jedoch, dass sie sehen wollte, »wie es ist, mit Niko als Team gegen andere Ex-Paare zu kämpfen«. Doch schon aus einer RTL-Mitteilung lässt sich interpretieren, dass beide die Beziehung noch nicht aufgeben haben. Gloria wünscht sich demnach, dass Nikola sein Leben »auf die Reihe bekommt« und erkennt, dass er sie bei »Temptation Island« sehr verletzt hat. Nikola hingegen möchte nicht mehr beleidigt werden und hofft, dass Gloria ihre »zickige Art« ändern kann.

In der seit Dienstag auf RTL+ verfügbaren ersten Folge spielen die beiden noch keine große Rolle. Sie sind am ersten Tag noch nicht in die Show-Villa in Südafrika eingezogen, während andere Ex-Paare sich schon fleißig zanken. In einem Teaser-Video sehen die Zuschauer jedoch, dass noch Spannungen zwischen dem Ehepaar herrschen. Ein Streit scheint zu eskalieren. »Du kannst mich nicht einfach Loser nennen«, sagt Nikola zu seiner Ex-Partnerin. Die wiederum wirft ihm vor, »nicht männlich genug« gewesen zu sein und »keinen verfickten Job machen« zu wollen. Es ist zu sehen, wie Nikola in Tränen ausbricht. Andererseits ist auch zu sehen, wie die beiden kuscheln und sich sogar küssen. (GEA)