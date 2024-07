Zaininger Lars Maucher bei Show »Are You The One? Reality-Stars in Love« dabei

Der Zaininger Lars Maucher will sich bei »Are You The One? Reality-Stars in Love« von einer anderen Seite zeigen als bei den bisherigen Formaten, bei denen er dabei war.

ZAININGEN. Nach zwei Jahren Reality-TV-Pause ist Lars Maucher aus Römerstein-Zainingen wieder in einem Dating-Format dabei. Ab dem 26. Juli ist der 27-Jährige in der vierten Staffeln von »Are You The One? Reality-Stars in Love« beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. Die Teilnehmer haben bereits alle in verschiedenen Kuppel-Shows nach ihrer großen Liebe gesucht. So auch Lars Maucher.

Als Kandidat bei der »Bachelorette« hat es für den Industriemechaniker 2021 nicht geklappt. Ein Jahr später lernte er bei »Ex on the Beach« Jill Lange kennen und lieben. Nach dem Ende der Ausstrahlung machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Die Influencerin war Anfang 2023 schlagartig bekannt geworden, weil sie bei »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS) von Juror Dieter Bohlen beleidigt worden war. Jill Lange war sogar von Essen zu Lars Maucher nach Zainingen auf die Schwäbische Alb gezogen. Doch Ende Juni vergangenen Jahres trennten sich die beiden - und lieferten sich danach eine öffentliche Schlammschlacht.

Für Lars Maucher ist Sex im TV kein Tabu

Jetzt ist Lars Maucher »back in the Single-Game«, wie er bei RTL sagt. Allerdings wäre er auch bereit für etwas Festes, wenn seine Auserwählte nicht zu eifersüchtig ist. Erstmal möchte er bei »Are You The One? Reality-Stars in Love« aber eine gute Zeit haben. Am liebsten würde er jeden Tag im Boom Boom Room landen. Das ist ein Raum, in den sich Kandidaten zurückzuziehen können, wenn sie sich ungestört näher kommen wollen. »Ich liebe Sex, ich hatte im Fernsehen bereits Sex und ich werde wieder Sex haben. Auch, wenn meine Oma mich enterbt«, wird der Zaininger bei RTL zitiert.

Auf seinem Instagram-Account verspricht Lars Maucher: »Die letzten Staffeln können einpacken!« Und an seine Follower gerichtet: »Im Vergleich zu den bisherigen Formaten, bei denen ich war, werdet ihr mich von einer anderen Seite kennenlernen.« Hinter diesen Satz setzte er ein Teufelchen-Emoji.

Nikola Glumac will zeigen, dass er kein »Schosshund« ist

In der Show wird der 27-Jährige aus Zainingen nicht der einzige sein, der in der Region bekannt ist. Nikola Glumac, der einige Jahre mit seiner Noch-Ehefrau in Rottenburg gelebt hat, ist ebenfalls als Kandidat dabei. Als Paar stellten sie sich 2022 bei »Temptation Island« dem Treuetest. Zwar war der Test erfolgreich, trotzdem trennten sich die beiden kurze Zeit später und machten 2023 beim Format »Prominent getrennt« mit. Die Show gewannen die Glumacs, aber ein Liebescomeback gab es nicht.

Nach zwei Jahren in einer »toxischer Beziehung« in Rottenburg, versucht Nikola Glumac jetzt bei »Are You The One? Reality-Stars in Love« sein Glück. Foto: Frank Beer/RTL Nach zwei Jahren in einer »toxischer Beziehung« in Rottenburg, versucht Nikola Glumac jetzt bei »Are You The One? Reality-Stars in Love« sein Glück. Foto: Frank Beer/RTL

»Meine letzte Beziehung war zwei Jahre ok, zwei Jahre toxisch«, sagt Nikola Glumac bei RTL. Im Fernsehen war immer wieder zu sehen, wie seine Frau ihn niedermachte und beleidigte. Bei »Are You The One? Reality-Stars in Love« will der 28-Jährige jetzt zeigen, dass er keinesfalls ein »Schoßhund« ist, sondern ein Flirt-Profi, der Frauen um den Finger wickeln kann. Der Influencer, der mittlerweile in München lebt, bekomme regelmäßig Komplimente für sein Aussehen und seine Tattoos.

Darum geht's bei »Are You The One? Reality-Stars in Love« »Are You The One? Reality-Stars in Love« ist eine Dating-Reality-Show, die auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen ist. Gemeinsam versucht eine Gruppe von Single-Frauen und Single-Männern sowohl ein Preisgeld zu gewinnen als auch ihr »Perfect Match« zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner, die zuvor von Psychologen ermittelt wurden, gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Die vierte von Sophia Thomalla moderierte Staffel startet am 26. Juli und umfasst 21 Folgen. Jeden Freitag soll auf RTL+ eine neue Doppel-Folge abrufbar sein. (GEA)

Um ihn zu überzeugen, müsse man allerdings auch ernsthafte Gespräche mit ihm führen können. Er wünscht sich eine sympathische Frau an seiner Seite, die seinen Humor teilt und Positivität ausstrahlt. »Bereitet euch auf eine krasse Reise voller sexy Partys, Alkohol und sehr, sehr viel Drama vor«, schreibt Nikola Glumac voller Vorfreude auf die Ausstrahlung auf Instagram an seine Fans gerichtet. »Es war mit Abstand die krasseste Zeit meines Lebens.« (GEA)