Cooler Bachelor-Abgang: Metzingerin Lissy Korac nimmt Stellung

METZINGEN. Im Finale des Dating-Formats »Die Bachelors« hat Larissa »Lissy« Korac keine Rolle gespielt. Beim anschließenden Wiedersehen mit den beiden Rosenkavalieren und einigen Kandidatinnen dagegen schon. Die Metzingerin wollte in der am Mittwochabend auf RTL ausgestrahlten Talkrunde mit Moderatorin Frauke Ludowig Klartext über ihren Abgang im Halbfinale reden. Dieser hatte bei Bachelor Dennis Gries für große Irritationen gesorgt.

Denn anders als von ihm erwartet, blieb die 29-Jährige nach seiner Verkündung ihres Rauswurfs ganz cool. »Alles gut«, sagte sie mit einem Lächeln. Nach einer Umarmung witzelte sie, dass sich ihr Abendkleid in einer Koralle verheddert hätte und sagte dann nur »Tschüss« in Richtung Bachelor. »Hat sie gerade gerafft, dass sie rausgeflogen ist? Sie hat keine Miene verzogen und so getan, als wenn gerade alles lustig und cool wäre«, regte sich Dennis Gries kopfschüttelnd auf. »Aber jetzt weiß ich wenigstens, mit welchen Emotionen die Frau bei der Sache war.« Lissy Korac erklärte ihre nüchterne Reaktion damals so: »So bin ich halt. Von daher bin ich völlig fein damit.«

Lissy Korac: »Ich bin keim emotionsloser Mensch«

Die Metzingerin offenbarte nun, dass ihr die Worte von Dennis Gries verletzt haben. »Es hat mich getroffen, dass du gesagt hast, dass ich emotionslos bin«, konfrontierte sie den 30-Jährigen. »Ich bin kein emotionsloser Mensch. Ich bin total liebevoll, vor allem in einer Beziehung«, machte sie klar. Sie gab aber auch zu: »Ich konnte mich nicht so ganz fallen lassen, wie ich mir das gewünscht habe.« Die Entscheidung, dass sie kurz vor dem Finale die Sendung verlassen musste, findet sie deshalb nachvollziehbar und richtig. »Vor allem, weil ich jetzt auch gesehen habe, dass bei anderen deutlich mehr Emotionen im Spiel gewesen waren.« Dennis Gries und Siegerin Katja gaben in der Talkrunde bekannt, dass sie jetzt ein Paar sind.

YouTuberin Mirella Precek kritisiert den Bachelor

Wie der Bachelor auf das Statement von Lissy Korac reagiert hat? Ob er sich gar entschuldigt hat? Das alles ist in der RTL-Sendung nicht zu sehen gewesen. Stattdessen ging es direkt mit dem nächsten Thema weiter. Das regt etwa Mirella Precek auf, die das Format auf ihrem YouTube-Kanal »Mirellativegal« mit rund 650.000 Abonnenten kommentierend begleitet. Die Reality-TV-Expertin stellt sich in einem Video klar auf die Seite von Lissy Korac. »Dennis kann überhaupt nicht damit umgehen, dass eine Frau mit einer Abfuhr von einem großen, starken Herkules so locker umgeht.« Mirella Precek hat Verständnis dafür, dass sich die 29-Jährige mit einem Witz und einem Lächeln verabschiedet hat. »Sie hat sich ja nicht über ihn lustig gemacht. Sie hat nur versucht, möglichst galant aus einer wahnsinnig unangenehmen Situation zu kommen. Und das damit vielleicht auch ein bisschen zu überspielen.«

Mirella Precek kann dagegen nicht nachvollziehen, warum Dennis Gries »so sauer« reagiert: »Weil sie nicht unter Tränen zusammengebrochen ist?« Die YouTuberin glaubt, dass es »am Ego« des Bachelors gekratzt habe, dass sie so cool auf seine Abfuhr reagiert hatte. So sehen es auch die Lissy-Fans auf deren Instagram-Kanal. Dort bekam vor allem der Rosenkavalier sein Fett weg. »Wie schnell er sein furchtbar aufgesetztes Lächeln verloren hat, nur weil du so stark da rausgegangen bist«, schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren. »Toll gemacht.« (GEA)