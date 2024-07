Mehrere Zugverbindungen in der Region fallen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen Bauarbeiten fallen die Schnellzüge des IRE 6 der SWEG Bahn Stuttgart GmbH vom Samstag, 27. Juli, bis einschließlich Freitag, 6. September, von Stuttgart Hauptbahnhof nach Tübingen Hauptbahnhof und in der Gegenrichtung aus. Das hat die SWEG Bahn Stuttgart GmbH am Donnerstag mitgeteilt. Das sind die zweistündlich verkehrenden Elektrotriebwagen. Noch länger vom Ausfall betroffen sind nach Angaben der Deutschen Bahn deren IRE 6-Dieseltriebwagen, die im Wechsel zweistündlich zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Aulendorf über Tübingen pendeln. Sie fahren vom Samstag, 27. Juli, bis Sonntag, 8. September, nicht. Einen Ersatzverkehr mit Bussen gibt es zwischen Reutlingen und Hechingen. Diese halten unterwegs nur in Mössingen, nicht aber in Tübingen.

Auch bei der Linie RB 63 zwischen Tübingen über Reutlingen/Tübingen nach Bad Urach fallen die Züge zwischen dem 30. Juli und dem 8. September aus. Als Ersatz fahren Busse.

Auf der Strecke der RB63 zwischen Herrenberg und Tübingen fahren die Züge zwischen dem 20. Juli und 30. August mit geänderten Fahrzeiten und halten nicht in Unterjesingen Sandäcker, von 19.30 bis 5.30 Uhr fallen die Züge aus. Um das Angebot zu ergänzen, fahren zusätzliche Busse: Vom 30. Juli – 2. August zwischen Herrenberg und Tübingen Hbf, vom 3. bis 30. August zwischen Entringen und Tübingen Hbf, in den Abend- und Nachtstunden von 19.30 bis 5.30 Uhr. Zwischen 31. August bis und 8. September fallen die Züge ganztägig aus, als Ersatz fahren Busse zwischen Herrenberg und Tübingen Hbf. Die Streckensperrung wird nicht wie bisher angekündigt im Zeitraum 28. August bis 8. September bis Hechingen verlängert. Deshalb fahren die Züge der Linie IRE 6a sowie die Züge der SWEG Linie RB66 in diesem Zeitraum zwischen Tübingen und Sigmaringen wie gewohnt.

Bei den Verbindungen IRE6a und RB 66 zwischen Tübingen und Sigmaringen gibt es keine Zugausfälle und Fahrplanänderungen. Die Deutsche Bahn rät dazu, dass Reisende ihre Fahrt mit Zügen und Ersatzbussen mit dem DB Navigator und der DB-Homepage planen. (GEA/pm)

