Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der vermeintliche Einbruch in eine Recycling-Firma in der Ziegeleistraße hat in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Gegen 22.45 Uhr teilten Anrufer mit, dass sich Unberechtigte auf dem weitläufigen Gelände aufhalten würden. Das berichtet die Polizei. Das Gelände wurde daraufhin von mehreren Streifen umstellt und anschließend unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers durchsucht. Personen konnten hierbei keine auf dem Gelände festgestellt werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)