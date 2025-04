Polizei nimmt Mann mit Messer in Metzingen in Gewahrsam

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein offensichtlich psychisch auffälliger 31-Jähriger musste am Montagnachmittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Mehrere Anrufer wählten gegen 16 Uhr den Notruf, nachdem ihnen der Mann, der ein Messer bei sich hatte, im Bereich des Rathauses aufgefallen war. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wenige Minuten nach der ersten Meldung hatten Zeugen, die den Mann offenbar kannten, ihm bereits das Messer abgenommen.

Der 31-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Das Messer wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es nicht zu einer Bedrohung anderer Personen. Verletzt wurde niemand. Jedoch wurde an einem in der Nähe stehenden Fahrzeug ein Sachschaden festgestellt, der mutmaßlich vom Beschuldigten verursacht worden war. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. (pol)