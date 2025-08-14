Frontalcrash zwischen Auto und Leichenwagen auf B312 bei Metzingen: Vier Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf der Bundesstraße 312 bei Metzingen ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier Menschen sind dabei schwer verletzt worden, teilte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage mit. Um 21.45 Uhr war ein Auto der Marke Dacia auf der B312 von Reutlingen in Richtung Neckartenzlingen unterwegs. Auf Höhe der Nordtangente geriet das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Leichenwagen versuchte noch auszuweichen, konnte die Frontalkollision jedoch nicht mehr verhindern, so der Polizei-Sprecher.

Durch den heftigen Aufprall wurden je zwei Insassen des Dacia sowie des Leichenwagens der Marke Mercedes V-Klasse schwer verletzt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beifahrerin des Dacia musste von der Feuerwehr befreit werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die B312 bis etwa 0.50 Uhr voll gesperrt. Darüber, ob im Fahrzeug des Bestattungsunternehmens eine Leiche transportiert worden ist, ist der Polizei nichts bekannt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro. (GEA)