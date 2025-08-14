Teilautos auch in Metzinger Stadtteilen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der GEA-Bericht »Viertes Teilauto in Metzingen, kein neuer Standort« von Anfang August hat bei der Genossenschaft Teilauto Neckar-Alb Verwunderung ausgelöst. In einem kurzfristig anberaumten Gespräch hat Martin Heer, Vorstand der Genossenschaft, zusammen mit Alexander Schoch, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Metzingen, Stellung bezogen und Zusammenhänge aufgezeigt. Stadtwerke und Teilauto kooperieren seit zwölf Jahren. Schoch, von Anfang an ein Antreiber dieser vergleichsweise klimaschonenden Autonutzung, begreift die Stadtwerke als Sponsor, der Flagge für die Carsharing-Autos zeigt und Defizite der Betreiber deckt, selbst aber nicht im operativen Geschäft tätig ist.

Wie berichtet, steht seit Anfang August ein zweiter Toyota Yaris Hybrid nah beim Metzinger Rathauses, es ist das insgesamt vierte Teilauto der in Tübingen beheimateten Genossenschaft in der Sieben-Keltern-Stadt. Die beiden anderen Fahrzeuge stehen am Bahnhof: ein geräumiger Dacia Lodgy und ein vollelektrischer Renault Zoe. Im Neugreuth, in Neuhausen und in Glems findet sich dagegen bisher kein Teilauto.

Wie sind die Chancen, dass auch die Metzinger Stadtteile Teilautos bekommen?

Martin Heer will es weder ausschließen noch zu einem konkreten Zeitpunkt versprechen. »Wir sind gesprächsbereit«, betont er, »wenn es Ankerkunden gibt, ist es denkbar.« Das sind solche Kunden, die die Teilautos zu einem erheblichen, fixen Anteil nutzen, etwa größere Arbeitgeber oder Hausgemeinschaften. Im dichtbesiedelten Neugreuth entstehen gerade in der Florianstraße drei Mehrgeschosser der GWG Reutlingen mit 44 Wohneinheiten. Könnte dort ein Nutzerpotenzial für ein Carsharing-Fahrzeug entstehen? »Wir verhandeln mit der GWG regelmäßig bei Bauprojekten«, sagt Heer.

Kunden gewonnen werden könnten auch über offensivere Werbung, auf Plakaten genauso wie im Internet, wobei in diesem Punkt in den Metzinger Stadtteilen bisher noch nichts konkret ist. Oft folgt die Nachfrage auch dem Angebot: Steht erstmal ein schmuckes neues Teilauto in Wohnortnähe, könnte es auch genutzt werden.

In Neuhausen hat das allerdings nicht funktioniert, wurde das einzige Teilauto 2015 wieder von der Inneren Kelter abgezogen, nachdem es (Schoch) »teilweise Wochen herumstand«. Inzwischen könnte sich das »Mindset«, also die Einstellung der Einwohner, die Heer anspricht, aber geändert haben: hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei der Verkehrsmittelwahl.

Was hat es mit dem zweiten Teilauto beim Rathaus auf sich?

Montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr sowie freitags von 7 bis 14 Uhr nutzt es die Stadtverwaltung und sorgt dadurch bei der Tübinger Genossenschaft für einen gewissen Umsatz; abends, nachts und am Wochenende ist es öffentlich zu buchen, also für alle bei Teilauto Neckar-Alb registrierten Kunden. Die Stadt ist für die Teilauto-Genossenschaft einer dieser gerne gesehenen Ankerkunden. Und: »Sie erspart sich durch die Nutzung des Carsharing-Autos den Kauf eines neuen Fahrzeugs«, macht Schoch deutlich.

Martin Heer (rechts), Vorstand der Genossenschaft Teilauto Neckar-Alb, und Alexander Schoch, Geschäftsführer der Stadtwerke Metzingen, die mit Teilauto seit zwölf Jahren kooperieren. Foto: Markus Pfisterer Martin Heer (rechts), Vorstand der Genossenschaft Teilauto Neckar-Alb, und Alexander Schoch, Geschäftsführer der Stadtwerke Metzingen, die mit Teilauto seit zwölf Jahren kooperieren. Foto: Markus Pfisterer

Warum die Preiserhöhung bei Teilauto Neckar-Alb zum 1. April?

»Versicherungen und Personalkosten sind sehr stark gestiegen«, wirbt Martin Heer um Verständnis für die Verteuerung der Teilauto-Nutzung, zumal er einen »relativ hohen Servicelevel in der Werkstatt« gewährleistet sieht. »Der kostet Geld.« Seit 1. April müssen Teilauto-Neckar-Alb-Kunden einen Euro statt 50 Cent für die Buchung eines Fahrzeugs, fünf Cent mehr pro Stunde und drei Cent mehr pro Kilometer berappen. Zwar sind die Spritpreise seit dem Hoch nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder kräftig gefallen. Alexander Schoch macht aber deutlich, dass diese nicht das einzige Kriterium für einen Preisvergleich der Kunden sein dürfen: »Ist Ihr Auto in der Anschaffung billiger gewesen als das vorige?«, fragt der Stadtwerke-Chef rhetorisch.

Bei Teilauto werden Autobeschaffungs-, Werkstatt-, Steuer- und Versicherungskosten vom Betreiber übernommen, der Kunde zahlt nur für die gefahrenen Kilometer und für die Zeit, die er mit dem gebuchten Auto unterwegs ist. Und in einigen, aber nicht allen Tarifen eine monatliche Grundgebühr, die sich vor allem für Mehrfahrer lohnt, weil die Einzelfahrten günstiger sind als in Tarifen ohne Grundgebühr.

Für welche Zielgruppen rechnet sich Teilauto?

Der Genossenschaftsvorstand nennt einige Beispiele. »Ein Teilauto könnte ein Zweitauto ersetzen.« Oder regelmäßig auf Kurzstrecken eingesetzt werden, »zum Einkaufen oder wenn Eltern ihre Kinder in die Musikschule bringen.« Senioren, die wenig Auto und selten in den Urlaub fahren, dann aber ein Carsharing-Fahrzeug dafür buchen, gehören ebenfalls zu den Kunden. »Es rechnet sich für die Teilnehmenden, wenn sie zwischen 8.000 und 14.000 Kilometer im Jahr fahren.«

Wie viele regelmäßige Nutzer braucht ein Teilauto, um sich für die Betreiber zu rechnen?

Zwischen 23 und 28, informiert Heer und räumt mit der zuvor von den Stadtwerken kommunizierten und vom GEA übernommenen Zahl von 150 Nutzern für die damals drei in Metzingen beheimateten Fahrzeuge auf. »Es gibt aber stark nachgefragte Standorte und schwächere, die von den starken gepuffert werden.« Aktuell sind in und um Metzingen 107 »Nutzungszugänge« registriert, ihre Zahl steigt seit Jahren. Mit den vier Autos in der Innenstadt liegt man im üblichen Teilauto-Schlüssel, der auch etwa in Reutlingen erreicht ist. Dort stehen 20 Fahrzeuge, in Tübingen 150. Ein Carsharing-Auto kann bis zu 20 private Pkw ersetzen.

»Carsharing ist und bleibt ein Langläufer«, macht der Genossenschaftschef klar. Will heißen, die Betreiber brauchen bei Aufbau und Beibehaltung der Angebote einen langen Atem. Dank des vierten Teilautos in Metzingen, des zweiten Toyota Yaris Hybrid am Rathaus, »wurde das Angebot für weitere zwei Jahre gesichert und überzeugt hoffentlich weitere Interessierte«. (GEA)

www.teilauto-neckar-alb.de