Nach Finale: So ging es zwischen Angelina Utzeri aus Albstadt und Bachelor David weiter

ALBSTADT. Die diesjährige Staffel des RTL-Bachelors ist Geschichte und die Gewinnerin ist: Angelina Utzeri aus Albstadt. Im großen Finale, das am Mittwochabend auch auf RTL im Fernsehen ausgestrahlt wurde, konnte sie sich gegen Lisa durchsetzen. Die Entscheidung fiel dem Stuttgarter sichtlich schwer, doch die Gefühle für Angelina hätten überwogen, sagte Bachelor David.

Genauso spannend wie die bloße Finalentscheidung, die offensichtlich in den Wintermonaten aufgezeichnet wurde: Wie lief es bei Utze und Dee in der Zeit danach weiter? Sind sie ein glückliches Pärchen und hält die Beziehung der beiden Verliebten?

RTL zeigte im Anschluss an die Finalfolge am Mittwochabend zunächst einen Rückblick und nutzte die Möglichkeit, über die Highlights und markante Momente der vergangenen Staffel zu diskutieren. Dazu lud sich RTL-Moderatorin Frauke Ludowig die Kandidatinnen Layla, Alyssa, Rebecca, Chiara, Lisa und Angelina zusammen mit Bachelor David zum Plausch auf ihre Couch.

Die letzte Rose bekommen zu haben, sei eine Riesenerleichterung gewesen, erzählt Angelina. Vom riesigen Strahlen in Angelinas Gesicht ist aber wenig übrig geblieben. Denn wie so oft hielt die Beziehung der Gewinnerin mit dem Bachelor nach dem Format nicht auf Dauer. Das wird in der Wiedersehensfolge deutlich.

Angelina und David hätten sich gemeinsam geeinigt, dass es nicht passe. Sie hätten echte Gefühle gefühlt, Aufregendes erlebt ... doch das, was im Format aufgebaut wurde, konnte in der Realität nicht fortgeführt werden, erzählt Bachelor David.

Hinter der Kamera nicht wie davor

Angelina sagt: Als es nach dem Format um weitere Pläne ging, kam für sie der Knackpunkt. Sie hatte das Gefühl, dass David wie im Fernsehformat die Entscheidungen trifft. Ohne die Kameras hätte er sich zudem anders verhalten, erzählt die 28-Jährige im RTL-Podcast Aftershow. Doch die Leichtigkeit und Emotionalität aus dem Format sei verloren gegangen.

Beim und nach dem Finale sei sie außerdem sehr grippekrank gewesen. Zunächst verbrachte das Gewinnerpaar aber etwa zwei Wochen lang immer wieder Zeit zu zweit. Der Wille, dass es »funktionieren muss«, wie Bachelor David laut Angelina gesagt haben soll, hat die Liebe aber nicht am Leben gehalten.

Bachelor David ging nach der schnellen Trennung von Utze auf die Zweitplatzierte Lisa zu. Sie schrieben miteinander, trafen sich wieder und nun sind die beiden noch immer ein Paar. Das erfuhr Angelina am Ende eines längeren Gesprächs in einem Auto auf einem Parkplatz in Tübingen, erzählt die 28-Jährige im Podcast.

Kapitel Bachelor abgeschlossen

Dort betont sie auch, dass sie nichts bereue, aber mit dem Kapitel Bachelor nun abschließen müsse. Für sie scheint es in Ordnung zu sein, dass sie früh gemerkt haben, dass es nicht halte.

Wirklich glücklich scheint die Albstädterin zwar verständlicherweise nicht zu sein, als das neue Pärchen neben ihr auf Frauke Ludowigs Couch knutscht. Doch Angelina wünscht den beiden von Herzen alles Gute, und das meine sie wirklich ernst, betont sie zum Abschluss.

Übrigens: Geht es nach Utze, wird man sie auch mal wieder im Fernsehen sehen. »Mein absoluter Traum ist Let‘s Dance«, sagt die Albstädterin. (ZAK)