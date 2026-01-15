Wie sich die Region auf der CMT präsentiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Mit Caravan-Neuheiten und Urlaubsgeheimtipps lockt die Caravan Motor Touristik Messe (CMT) jährlich hunderttausende reisebegeisterte Menschen in die Stuttgarter Messehallen. Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Region vom 17. bis 25. Januar mit Infoständen und abwechslungsreichem Programm auf der Tourismusmesse in der Landeshauptstadt. Die Stadt Reutlingen nimmt - wie im vergangenen Jahr - nicht an der Veranstaltung teil.

Bad Urach. Die Kurstadt präsentiert sich auf der CMT (Halle 6, Stand 6E81) mit ihren verschiedenen Wellness- und Gesundheitsangeboten und stellt unterschiedliche Angebote aus der Innenstadt vor. Dabei soll es täglich wechselnde Aktionen zum Mitmachen geben. So können sich Besucher am Stricken und Klöppeln versuchen oder sich am 19. Januar zur Gartenschau im nächsten Jahr informieren. Vom 17. bis zum 19. Januar dreht sich an einem zusätzlichen Stand auf der Sondermesse »Fahrrad- und Wanderreisen« in Halle 9 (9C10) alles rund um die Premiumwanderwege in der Umgebung.

Regionale Produkte und Geheimtipps von der Alb

Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Das Biosphärengebiet stellt mit den Brauereien Berg und Zwiefalter, der Mühle Römerstein, Burkhardt Fruchtsäfte, die Brennscheuer Straßer und die Regionalmarke Albgemacht ihre regionale Produktvielfalt vor (6D81). Alles unter dem Motto »Genuss im Einklang mit der Natur.« Interessierte können die Produkte vor Ort verkosten. Die Messebesucher sollen erfahren, »wie regionale Wirtschaftskreisläufe angekurbelt werden und zugleich aktiv etwas für den Erhalt der Kulturlandschaft und den Schutz der Natur getan wird«, erklärt die Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen. Die Schwäbisch Alb teilt sich außerdem einen weiteren Stand (6D71) mit dem Biosphärengebiet Schwarzwald und weiteren Naturparks aus Baden-Württemberg.

Mythos Schwäbische Alb. Die Tourismusgemeinschaft ist gemeinsam mit dem Landkreis Tübingen und der Stadt Metzingen am Stand der Schwäbischen Alb (Halle 6, 6D81) auf der CMT vertreten. Gäste erhalten Broschüren für neue Rundwanderungen und Radtouren durch die Alb. Die neue Broschüre »Freizeittipps« bündelt Informationen zu Ausflugszielen, kulturellen Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Geheimtipps im Landkreis Reutlingen.

Neuer Wanderweg von Tübingen nach Rottenburg

NeckarErlebnisTal. Das Erlebnis-Tal ist nur bis zum 19. Januar auf der CMT zu finden (Halle 9, Stand 9A17). Der Fokus liegt hier auf Bewegung und der Natur: Radfahren auf dem Neckartal-Radweg oder gemütliche Spaziergänge am Wasser sollen mehr Touristen in die Region locken. Besonders attraktiv will das Erlebnistal für Familien sein, die mit den unterschiedlichen Abenteuerspielplätzen und kinderfreundlichen Wanderwegen Ausflüge und Kurzurlaube für Groß und Klein planen können. Für Kulturbegeisterte gibt es am Infostand außerdem mehr zu den historischen Altstädten und Museen zu hören.

Landkreis Tübingen. Die Universitätsstadt und der Landkreis treten wie im vergangenen Jahr unter dem Motto »Früchtetrauf« am Stand des Schwäbischen Alb Tourismus in Halle 6 (Stand 6D81) auf. Besucher können sich hier eine Übersichtskarte zu den Radfernwegen und 15 neu ausgeschilderten Rundtouren im Landkreis abholen. Außerdem informiert der Landkreis über das Wanderangebot in der Umgebung, darunter einen neuen Wanderweg von Tübingen nach Rottenburg. Bei den täglich wechselnden regionalen Ausstellern am Stand können die Messebesucher Lebensmittel aus der Region probieren und ihr Glück bei unterschiedlichen Gewinnspielen versuchen. Darüber hinaus nimmt Tübingen vom 17. bis 19. Januar an der Fahrrad- und Wanderreisen-Messe in Halle 9 teil (9C10).

Münsingen und Metzingen am Alb-Gemeinschaftsstand

Münsingen. Die Stadt Münsingen tritt gleich doppelt in Erscheinung: Sie ist an allen Messetagen in Halle 6 am großen Alb-Gemeinschaftsstand (6D81) vertreten. Besucher können unter anderem mit Trüp-Guides ins Gespräch kommen, die eine Münsinger Besonderheit sind und in diesem Jahr ein Jubiläum feiern: Die Gästeführer bringen Besuchern den ehemaligen Truppenübungsplatz seit 20 Jahren näher. Ihrem Ruf als E-Bike-Mekka will die Stadt in Halle 9 (9C10) an den ersten drei Messetagen gerecht werden - aber nicht nur. »Viele Wanderer wollen auch radeln, viele Radler wollen wandern«, weiß Münsingens Tourismus-Chef Hans-Peter Engelhart, der eigens zur Messe deshalb ein neues Print-Produkt aufgelegt hat: Die Karte, auf deren Vorderseite 14 Wandertouren und auf der Rückseite 15 Radtouren verzeichnet sind, passt in die Hosentasche.

Metzingen. »Wir wollen die Gäste länger an Metzingen binden«, sagt Patrick Hubertz, Erster Bürgermeister der Sieben-Keltern-Stadt und Geschäftsführer der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT). Deshalb zeigt die Stadt auf der CMT in Halle 6, Stand D81, was sie zu bieten hat. Und das nicht allein, sondern »additiv«, in enger Zusammenarbeit mit der Outletcity und der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb. Rund 4,5 Millionen Besucher im Jahr zählt allein die Outletcity. Auch das Motorworld Village zieht als noch neue Eventlocation zunehmend Besucher, teils auch von weiter her. Da ist viel Potenzial, etwa für Übernachtungen, aber auch für Ausflüge zu den Schönheiten der Region, etwa dem Metzinger Weinberg, Schloss Lichtenstein oder dem Haupt- und Landgestüt Marbach. »Die Partnerschaften ermöglichen eine gebündelte Vermarktung regionaler Highlights«, betont die MMT. (GEA)