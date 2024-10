SSV Reutlingen trennt sich von Trainer Philipp Reitter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen hat Trainer Philipp Reitter mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Das gab der Fußball-Oberligist am Mittwochabend überraschend bekannt. Der 40-Jährige hatte das Traineramt der ersten Mannschaft im Januar übernommen und seitdem 31 Pflichtspiele betreut. Die Entscheidung, sich von Reitter zu trennen, wurde gemeinsam von Vorstand/Aufsichtsrat und Management getroffen und mit dem bisherigen Saisonverlauf begründet.

In der Oberliga rangiert der SSV nach elf Spieltagen mit nur elf Punkten auf Tabellenplatz 14 von 18. Am vergangenen Wochenende hatte der SSV sein Heimspiel gegen den TSV Essingen mit 0:1 verloren. »Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, wir hatten bereits vor zwei Wochen ein Gespräch mit Philipp, dem Aufsichtsrat und uns Vorständen, in dem Philipp uns davon überzeugt hat, die Ergebnisse der letzten beiden Wochenenden abzuwarten. Nach der Heimniederlage gegen Essingen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem eine Trendwende eingeleitet werden muss, so schwer und schmerzhaft das auch ist«, erklärt der SSV-Vorsitzende Joe Yebio.

»Wir sind derzeit in Verhandlungen und werden zeitnah einen Nachfolger präsentieren. Bis dahin wird Co-Trainer Bogdanovic das Amt interimsweise übernehmen und dabei von uns aus dem Verein tatkräftig unterstützt«, ergänzt der Sportliche Leiter Christian Grießer. Der SSV Reutlingen bedankt sich bei Philipp Reitter für seinen Einsatz und sein Engagement. (pm/GEA)