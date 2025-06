Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Der Deutsche Wetterdienst hat eine offizielle Unwetterwarnung veröffentlicht, in der unter anderem vor Hagel, Starkregen und Sturmböen bis zu 120 Stundenkilometer gewarnt wird. Die Warnung gilt ab dem Mittwochnachmittag 14 Uhr auch für die Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollernalb und Rottweil.

Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim DWD, konkretisierte auf GEA-Nachfrage die Vorhersage: »Den schwersten Teil der Unwetter bekommt Ostwürttemberg und Bayern ab, aber auch die Region Neckar-Alb ist betroffen.«

In den Zentren des Unwetters über Bayern könnten am Mittwoch die Hagelkörner eine Größe von acht Zentimetern erreichen und für große Zerstörung sorgen. In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb sei mit Hagel von zwei bis vier Zentimetern zu rechnen. »Unsere Wettermodelle zeigen, dass ein Großteil des Unwetterpotenzials in der Region Neckar-Alb, die Schwäbische Alb trifft. Weniger das Neckartal oder die Stadt Reutlingen«, so Nerding.

Dennoch sei auch in den anderen Teilen der Region Vorsicht geboten. Sturmböen und schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde seien möglich. Hinzu komme noch ergiebiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

In der, auf der Internetseite des DWD veröffentlichten, Unwetterwarnung steht außerdem: »Das Zusammenspiel aus den genannten Böenspitzen und dem großen Hagel birgt ein hohes Schadensrisiko für Mensch, Infrastruktur und Natur. Die teils schweren Gewitter ziehen im Verlauf der ersten Nachthälfte ostwärts ab.«

Der Meteorologe erläuterte: »Gegenwärtig kommen warme Luftmassen aus dem Süden Europas nach Württemberg. Diese treffen auf eine Kaltfront in der Mitte Deutschlands und das sorgt für große Energie in der Atmosphäre, die sich ab Mittwochnachmittag in den schweren Gewittern und Unwettern entlädt.« Hinzu komme, dass die Sonneneinstrahlung am Mittwochvormittag die oberen Luftschichten zusätzlich aufheize und für noch mehr Energie sorge.

Nerding wies darauf hin, dass sich die Unwetter überall in den betroffenen Gebieten unterschiedlich entwickeln und entladen könnten: »Stichwort: lokale Unwettergefahr.« Er warnte vor Blitzeinschlägen und abknickenden Ästen oder Bäumen. Dabei bestehe Lebensgefahr.

Der Wetterdienst veröffentlichte diese konkreten Warnungen und Handlungsempfehlungen: »Gefahr durch Blitzschlag, umherfliegende Gegenstände, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder in Gebäuden Schutz suchen, Gewässer meiden. Lose Gegenstände sichern, beispielsweise Zelte und Abdeckungen befestigen. Verhalten im Straßenverkehr anpassen. Überflutete und gefährdete Abschnitte wie Unterführungen meiden.«

Die Unwetterwarnung des DWD gilt bis in die Mittwochnacht. Danach werde die Unwetterfront weiter nach Osten abziehen. (GEA)