Aktuell Polizeimeldung

Einbrecher durchwühlen Tübinger Einfamilienhaus und erbeuten Schmuck

Ein Einbrecher bricht ein Fenster auf (Symbolfoto). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

TÜBINGEN. Ein Einfamilienhaus in der Füllmaurerstraße ist in der vergangenen Woche das Ziel von Einbrechern geworden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagmittag, 26. Dezember, bis Dienstagabend, 30. Dezember, gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür. Beim Durchwühlen der Räume stießen die Kriminellen auf mehrere Schmuckstücke, mit welchen sie unerkannt flüchten konnten. Zusammen mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)

