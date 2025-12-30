Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Einbruch in Tübinger Einfamilienhaus

Einbruch
Der Einbrecher kam über ein Fenster in die Wohnung. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Der Einbrecher kam über ein Fenster in die Wohnung. (Symbolbild)
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

TÜBINGEN. Erst am Montagabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 12.30 Uhr, bis Montag, 17.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße eingebrochen ist. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem er in der Folge alle Zimmer nach Wertvollem durchwühlte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)

