Gartenhaus in Dußlingen vollständig abgebrannt

DUSSLINGEN. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines gemeldeten Gartenhausbrands in die Straße Im Gäßle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Schuppen, in welchem Gartengeräte und Brennholz gelagert waren, bereits im Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte unsachgemäß entsorge Asche in einem angrenzenden Kompost das Feuer verursacht haben. Der Sachschaden an dem Gartenhaus, welches vollständig abbrannte, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (pol)