Mehrere Einbrüche im Kreis Tübingen

TÜBINGEN. Ein Wohnhaus in der Christofstraße in Pfäffingen ist zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Samstag, 17.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Im Erdgeschoss hebelte der Kriminelle ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren suchte er anschließend nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, kann bislang noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt zusammen mit Experten der Spurensicherung.

Auch in Dettenhausen sind Einbrecher unterwegs. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen aufgenommen, welche sich im Verlauf des Samstags ereignet haben. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr drang ein bislang Unbekannter in der Straße Weinhalde über ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Hier durchsuchte er mehrere Zimmer nach Stehlenswertem. Er entwendete Bargeld sowie Schmuck bevor er unerkannt flüchtete. In den Nachmittagsstunden zwischen 14.45 Uhr und 19.10 Uhr brach möglichweise der gleiche Täter in ein weiteres Wohnhaus in der Helmuth-Bächle-Straße ein. Hier hebelte der Kriminelle ebenfalls ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so ins Innere. In Abwesenheit der Hauseigentümer durchsuchte er die Räume ehe er mit einem geringen Bargeldbetrag über die Terrassentür entkam. In beiden Fällen wurden Experten der Spurensicherung hinzugezogen.

Im Ortsteil Rottenburger Oberndorf ist im Tatzeitraum zwischen Samstag, 20.12.2025, und Samstag, 27.12.2025, ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Bürgermeister-Biesinger-Straße eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsucht dort mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit Unterstützung der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

In Unterjesingen ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Landhaushöhe in der Zeit zwischen Montag und Samstag eingebrochen. Der Einbrecher versuchte zunächst vergeblich über die Haustür und Terrassentür ins Gebäude zu gelangen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster verschaffte er sich schlussendlich Zutritt und durchsuchte im Inneren des Hauses sämtliche Räume. Die genaue Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren wurden vor Ort gesichert. (pol)