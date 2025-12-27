83-jähriger Falschfahrer auf B 27 bei Kirchentellinsfurt angehalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am frühen Samstagmorgen ist es in Tübingen auf der B 27 zu einem Verkehrsdelikt gekommen. Gegen 03.30 Uhr meldet ein Pkw-Lenker einen Falschfahrer auf der B27. Der Anzeigeerstatter war ordnungsgemäß auf der B27 nach Stuttgart unterwegs und nahm auf Höhe der Ausfahrt Lustnau einen schwarzen VW wahr, welcher parallel zu diesem auf der Gegenspur fuhr. Auf Höhe der Ausfahrt Kirchentellinsfurt konnte der 83-jährige Falschfahrer durch eine Streifenbesatzung angehalten werden. Durch die Falschfahrt kam es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand glücklicherweise zu keiner Gefährdung und Schädigung von anderen Verkehrsteilnehmern. Eine Anzeige und ein Bericht an die Führerscheinstelle werden gefertigt. (pol)