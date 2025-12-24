Auto landet bei Tübingen auf Leitplanke - vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am frühen Dienstagabend auf der L1208 zwischen Bebenhausen und Tübingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 33-jähriger PKW-Lenker befuhr mit seinem BMW gegen 18.50 Uhr die Landstraße 1208 in Richtung Tübingen. Zwischen Bebenhausen und Tübingen kam der 33-Jährige aus bislang ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet auf die dortige Schutzplanke, rutschte auf dieser etwa 100 Meter weit und kam letztlich mit seinem Pkw noch auf der Schutzplanke zum Stehen.

Neben dem 33-Jährigen zogen sich auch die drei weiteren PKW-Insassen im Alter von 31, 20 und vier Jahren leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst allesamt in umliegende Kliniken verbracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, wohingegen der Schaden an den Schutzplanken beim derzeitigen Stand mit etwa 30.000 Euro beziffert werden muss.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Tübingen und der Rettungsdienst mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (pol)