Mann reißt in Tübingen Kennzeichen von mindestens zehn Autos ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 32-Jährigen, der am Dienstagmorgen im französischen Viertel, insbesondere im Bereich der Allee des Chasseurs in einem mutmaßlich verwirrten Zustand an mindestens zehn Autos die Kennzeichen abgerissen und die Außenspiegel beschädigt haben soll. Gegen sieben Uhr war die Polizei verständigt worden, nachdem der Mann mit einem Kennzeichen in der Hand im Bereich der Tankstelle in der Reutlinger Straße einen Passanten angesprochen und um die Verständigung der Polizei gebeten hatte.

Zuvor soll er wohl im stockenden Verkehr auf der Fahrbahn der Bundesstraße gesessen haben, berichtet die Polizei. Wenig später ging ein weiterer Anruf einer Zeugin ein, die im Bereich der Allee des Chasseurs einen ganzen Stapel mit Kennzeichen aufgefunden hatte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den kooperativen 32-Jährigen, der unumwunden einräumte, zuvor die Fahrzeuge aus einem wirren und nicht nachvollziehbaren Grund beschädigt zu haben. Das Kennzeichen, das er dabei hatte, händigte er den Beamten aus.

Nachdem er auch die weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ohne Auffälligkeiten über sich ergehen ließ und sich keine Anhaltspunkte für weitergehende Maßnahmen ergaben, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Fahrzeugbesitzer, die ihren Wagen im genannten Bereich geparkt hatten und noch keine polizeiliche Nachricht an ihren beschädigten Fahrzeugen vorgefunden haben, sich unter der Telefonnummer 070719721400 zu melden. (pol)