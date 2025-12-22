Verbotenes Wendemanöver: Autofahrerin baut Unfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Autofahrerin hat am Sonntagabend bei einem Wendemanöver in Tübingen einen Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei mit. Die 22-Jährige fuhr gegen 22.15 Uhr mit einem Renault Clio von einem Tankstellengelände in die Reutlinger Straße ein und wendete anschließend verbotswidrig am Ende einer Verkehrsinsel. Ein hinter der Frau fahrender BMW, den ein 25-Jähriger lenkte, erkannte dies zu spät und krachte auf das Heck des Renault. Dessen Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf rund 12.000 Euro dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen summieren. (pol)