Turngala in Tübingen: Stars und Nachwuchskräfte präsentieren große Show

TÜBINGEN. Nach »Colours of Light« im vorigen Jahr heißt es diesmal »Beyond Limits« bei der großen Show des Badischen Turner-Bunds (BTB) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB). Die Top-Artisten und Nachwuchssportler kommen auf ihrer Tour nach den Weihnachtsfeiertagen auch wieder nach Tübingen. Am Montag, 29. Dezember, 18.30 Uhr, treten sie in der Paul-Horn-Arena auf. Tags zuvor ist Premiere in Villingen-Schwenningen.

Das Prinzip ist seit Jahren bewährt. Internationale Sportler, Artisten und Künstler zeigen spektakuläre Luftartistik-Nummern, fließende Choreografien und kraftvolle Akrobatik-Acts. Das ist auch dieses Jahr nicht anders. Besucher, die schon mal dabei waren, wissen: Auch wenn man die Namen derjenigen, die da auftreten, vorher nicht gekannt hat, sind Höchstleistungen und auch eine Prise Humor garantiert.

Turngala in Tübingen »Beyond Limits« wird am Montag, 30. Dezember, in der Tübinger Paul-Horn-Arena präsentiert. Beginn ist um 18.30 Uhr. Tickets gibt es telefonisch unter 0711/490 92-101 oder an allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen, außerdem online. Vergünstigte Karten gibt's für Abonnenten des Reutlinger General-Anzeigers - exklusiv im GEA-Service-Center am Burgplatz in Reutlingen. Je Abonnent sind maximal vier Tickets erhältlich. Das Kontingent ist begrenzt. (GEA) www.gea.de/vorteilswelt www.turngala.de

Wichtig ist den Veranstaltern aber die Verknüpfung mit dem Breitensport. Anette Rösch, Vorsitzende des Turngaus Achalm, ermuntert die Besucher stets, dem Nachwuchs frühzeitig den Spaß am Turnen zu vermitteln. Sie ist überzeugt: »Es gibt bestimmt einen geeigneten Verein in der Nähe.« In den zurückliegenden Jahren waren unter anderem Kinder von der TuS Metzingen, vom TSV Dettingen, dem TB-Kirchentellinsfurt und der Spvgg Mössingen mit von der Partie. Rund hundert Helfer des Turngaus Achalm sorgten jeweils für den reibungslosen Ablauf.

Weiterer Neben-Effekt: Sollte sich der eine oder andere womöglich nach dem Besuch der Show vornehmen, mehr Bewegung in seinen Alltag zu bringen und etwas für seine Gesundheit zu tun, ist das durchaus erwünscht. Wobei sich mancher angesichts der Perfektion der Akrobaten allerdings häufig die Frage stellt, ob das überhaupt noch Sport ist, was er da miterlebt.

Die Veranstalter, die das Programm zusammen mit dem Reutlinger General-Anzeiger als Medienpartner präsentieren, räumen ein, dass das Gezeigte über die normalen Grenzen hinausgeht: »Die rund zweieinhalbstündige Turngala ist eine attraktive und spektakuläre Mischung aus Sport, Musical, Akrobatik, Turnen und Artistik, und die Akteure bieten Weltklasseleistungen, bei denen 'Limits' keine Rolle mehr spielen.« Weswegen diesmal auch der Titel »Beyond Limits« - über die Grenzen hinaus - gewählt wurde. Im Zirkuszelt würden sich diese turnerischen Höchstleistungen genauso gut machen wie in der Tübinger Paul-Horn-Arena. (GEA)