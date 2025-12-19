Vorfahrt missachtet: Pkw-Fahrer verursacht Unfall bei Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagmittag auf der B 28. Kurz nach 13.30 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem VW die Abschleifung der K 6938 und wollte an der Einmündung zur B 28 (Osttangente) nach links in Richtung Rottenburg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden und vorfahrtsberechtigen Mini Cooper eines 59-Jährigen. Dieser erlitt beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf circa 20.000 Euro summieren. (pol)