Brand in Feuerwehrhaus in Obernau - keine Verletzten

ROTTENBURG. Rund 30 Kräfte der Feuerwehr, fünf Angehörige des Rettungsdienstes und mehrere Streifenwagen sind am Donnerstagmittag zum Brand des Feuerwehrhauses in Obernau ausgerückt. Angehörige der Feuerwehr Obernau selbst hatten den Brand des Gebäudes im Kalkofenweg bemerkt und kurz vor 13 Uhr der Integrierten Leitstelle des Landkreises Tübingen gemeldet. Die daraufhin alarmierten umliegenden Feuerwehreinheiten brachten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten ein Ausbreiten der Flammen auf die angrenzende Bebauung verhindern. Verletzt wurde niemand.

Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge kommt als Brandursache ein technischer Defekt an einem im Gebäude befindlichen Kompressor in Betracht, der an das ebenfalls im Haus befindliche Einsatzfahrzeug angeschlossen war. Ersten Schätzungen zufolge ist von einem Gesamtschaden von mindestens 120.000 Euro auszugehen. (pol)