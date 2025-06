Lokales Unwetter: Baum stürzt bei Pliezhausen auf fahrendes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Glück im Unglück hatte ein 60-jähriger Autofahrer am Montagmorgen auf der B297 bei Pliezhausen. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem BWM von Tübingen herkommend auf der Bundesstraße, als an der Abzweigung nach Rübgarten wegen des Unwetters plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn und auch auf das Auto stürzte. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Für die Räumung der Unfallstelle und den Sägearbeiten der Feuerwehr musste die B297 in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt werden. (pol)