Die Silvesterbilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen

REUTLINGEN. Zum Jahreswechsel kam es in allen vier Landkreisen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums zu circa 400 Einsätzen. Hierbei handelte sich bei einer Mehrheit der polizeilichen Einsätze um Ruhestörungen, Streitigkeiten, Sachbeschädigungen und Ordnungsstörungen. Zudem wurden mehrere Körperverletzungsdelikte angezeigt und aufgenommen. Schwere Straftaten im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel wurden nicht bekannt. Mehr als 80 kleinere Brände, die zumeist auf einen falschen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen waren, wurden von den Feuerwehren gelöscht. Hierbei kamen verschiedentlich Hecken, Bäume, Altkleidercontainer, ein Dixie-Klo und teilweise Gartenmöbel zu Schaden. Zwei Jugendliche verletzten sich im Umgang mit Feuerwerkskörpern schwer und mussten jeweils in Kliniken verbracht werden. In der Gesamtschau verlief der Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen arbeitsintensiv, aber ohne herausragende Vorkommnisse.

Gegen 00.10 Uhr wurde in Ammerbuch-Poltringen in der Engelstraße ein leerstehendes Wohngebäude durch einen Feuerwerkskörper entzündet. Die Feuerwehr konnte dieses schnell löschen, verletzt wurde hierbei niemand. Der Gebäudeschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

In Leinfelden sprengten Unbekannte kurz vor Mitternacht mittels eines Feuerwerkskörpers ein Dixie-Klo in der Germanenstraße und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 1.000 Euro.

In Filderstadt-Plattenhardt warfen zwei noch unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper in einen Altkleidercontainer an der Ecke Finkenstraße / Römerstraße und setzten diesen dabei in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wurde auf ca. 2.000 Euro beziffert.

In Nürtingen geriet um 00.30 Uhr das Mobiliar eines Balkones im EG eines Hochhauses in der Strasse Am Kichert in Brand. Mutmaßlich dürfte dies durch eine Feuerwerksrakete geschehen sein. Durch den Balkonbrand entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In Denkendorf schoss eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher um 00.50 Uhr in der Eichersteige eine Feuerwerksrakete ab, die wiederum in der Nähe einer 17-Jährigen explodierte. Diese wurde hierbei leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

In Tübingen wurden in der Uhlandstraße gegen 00.10 Uhr mehrere Silvesterraketen durch unbekannte Täter in eine Menschenmenge abgefeuert. Hierbei zog sich eine 80-jährige Frau leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Ein 17-Jähriger erlitt in der Autenriehtstraße in Tübingen gegen 00.10 Uhr durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Feuerwerkskörper schwere Verletzungen an der Hand, nachdem er in eben dieser explodierte. Er musste in eine Klinik verbracht werden.

In Kirchentellinsfurt erlitt ein 15-Jähriger um 00.04 Uhr in der Wilhelmstraße schwere Gesichtsverletzungen, nachdem eine Feuerwerksbatterie unmittelbar nach dem Entzünden auslöste. Er musste ebenfalls in eine Klinik verbracht werden.

In Grosselfingen erlitt ein 4-jähriges Kind durch einen umherfliegenden Feuerwerkskörper in der Bruderschaftsstraße leichte Verbrennungen an Gesicht und Ohr, nachdem sie von diesem getroffen wurde. Ein Verantwortlicher konnte nicht ausfindig gemacht werden. Eine Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht nötig. (pol)