Tübingens OB Palmer will »N-Wort« weiter verwenden

TÜBINGEN. Trotz heftiger Kritik will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) weiter das sogenannte N-Wort verwenden. »Es gibt keinen Grund, einzelne Wörter zu tilgen. Und schon gar nicht zu behaupten, dieses eine einzige Wort - über das wir jetzt natürlich nicht reden - sei schlimmer als Hitler oder Holocaust«, sagte der 53-Jährige im Podcast »Meine schwerste Entscheidung« der Funke Mediengruppe. »Da sagen wir doch auch nicht H-Wort. Das ist absurd.« Auf die Bemerkung »Sie benutzen das Wort weiter« antwortete Palmer: »Natürlich.«

Parteiordnungsverfahren und Austritt bei den Grünen

Mit dem »N-Wort« wird eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Der damalige Grünen-Politiker Palmer hatte jene Bezeichnung 2021 in einem Facebook-Beitrag über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, benutzt.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen stellte ein Ermittlungsverfahren gegen Palmer infolge von Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Beleidigung einige Monate später ein. Ein Parteiordnungsverfahren der Grünen endete mit dem Kompromiss, dass Palmer seine Parteimitgliedschaft zunächst ruhen lassen musste. Bei der OB-Wahl 2022 wurde er als unabhängiger Kandidat im ersten Wahlgang nach zwei Amtszeiten für weitere acht Jahre bestätigt.

2023 trat er dann nach einem erneuten Eklat um die Verwendung des N-Wortes bei einer Migrationskonferenz in Frankfurt bei den Grünen aus. Als Palmer mit »Nazis raus«-Rufen konfrontiert worden war, sagte er zu der Menge vor der Goethe-Universität: »Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem Ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für Euch ein Nazi. Denkt mal drüber nach.«

Palmer: Kommt auf Kontext an

Er finde es problematisch, »dass wir dieses Benutzen einzelner Worte moralisieren«, sagte Palmer in dem Podcast. »Das macht Leute kirre, das treibt sie zur AfD, das macht sie wütend.« Diese Sprachregulierung lehne er zutiefst ab. Es komme auf den Kontext an. Wenn man andere mit einem beleidigenden Wort persönlich adressiere, sei die Beleidigung das Problem. »Nicht das Wort an sich«, sagte er. »Wenn ich darüber rede, dass ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Kontext zum Beispiel von einer Autorin benutzt wurde und das Wort dann ausspreche, hat es null und gar nichts Verwerfliches.«

Weiter sagte er: »Und dieses magische Denken, das schon allein das Benutzen eines Wortes Schuld auslöst, reproduziere und so weiter, das lehne ich zutiefst ab. Mit dem dummen Zeug (...) brauchen Sie mir nicht zu kommen, dann kriegen Sie nicht einen Zentimeter Einsicht. Nicht bei mir, ich lehne das ab.«

»Das war ein schwerer Fehler«

Der Vorfall in Frankfurt sei aus seiner Sicht am Ende der Grund gewesen zu sagen, diese öffentliche Debatte könne er nicht mehr bestehen, sagte Palmer in dem Gespräch weiter. Die andere Seite habe ihn geradezu provoziert und aufgefordert, dieses »vermaledeite« Wort zu sagen.

"Dass die Aussprache eines Wortes eine politische Karriere beenden kann, also sorry, wer solche Maßstäbe für richtig hält, meine sind es nicht", sagte er. Aber dass er sich in eine Situation habe drängen lassen, in der von außen betrachtet der Eindruck entstehen könnte, er würde den Holocaust leugnen, »Das war ein schwerer Fehler«. Das sei letztlich der Grund für den Parteiaustritt gewesen. (dpa)