Weniger offene Stellen in Reutlingen und Region als im Vorjahr

REUTLINGEN. Die Arbeitslosenzahl im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen ist zum Jahresende noch einmal dezent angestiegen. 57 Personen (0,5 Prozent) mehr als im November waren in der Region arbeitslos gemeldet, damit waren im Dezember zum Stichtag insgesamt 12.487 Menschen im Agenturbezirk ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote hat sich durch den geringen Anstieg nicht verändert, sie liegt wie schon in den beiden Vormonaten bei 4,2 Prozent.

Wie schon im Vormonat sind im Dezember rein statistisch betrachtet Männer häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen: 153 Männer waren es an Weihnachten mehr als noch im November, während es bei den Frauen im Vergleich zum Vormonat sogar einen Rückgang um 96 Personen gibt. Entsprechend unterschiedlich stellt sich auch die Arbeitslosenquote dar: bei den Männern liegt sie bei 4,7 Prozent, bei den Frauen bei 3,7 Prozent.

Dass die Arbeitslosenzahlen zum Ende des Jahres nur leicht angestiegen sind, beruht auch im Dezember wieder ausschließlich auf den sinkenden Zahlen im SGB II-Bereich. Wie schon im November ist die Zahl im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) gestiegen (diesmal um 170 Personen), in der Grundsicherung (SGB II) hingegen um 113 Personen gesunken.

Konjunkturelle Schwäche

»Im Dezember steigt die Arbeitslosigkeit meistens an, das konnten wir auch in diesem Jahr nicht verhindern«, zieht Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen, Bilanz. »Die anhaltende konjunkturelle Schwäche sowie die unsichere wirtschaftliche Lage erhöhen neben der üblichen saisonalen Entwicklung den Druck auf den Arbeitsmarkt«, so Nill weiter.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Reutlingen wurden im Dezember insgesamt 627 Stellenangebote (und somit 90 mehr als im November) neu gemeldet. Die Arbeitsvermittler von Agentur und Jobcenter hatten damit im Dezember 2.581 Stellenangebote im Bestand. Das sind 91 mehr als im Vormonat, im Vergleich zum Dezember 2024 sind es allerdings 461 Stellenangebote weniger.

Im Landkreis Reutlingen waren im Dezember insgesamt 7.916 Menschen (plus 8,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) arbeitslos. Davon waren 3.583 (plus 19,9 Prozentpunkte) bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.333 (unverändert gegenüber Vorjahresmonat) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen. Im Kreis Tübingen waren im Dezember 4.571 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 7,3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr). Davon betreute die Arbeitsagentur 2.255 Personen (plus 18,6 Prozentpunkte) , das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.316 (minus 1,8 Prozentpunkte).

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Dezember bei 4,2 Prozent (Vorjahr 3,9 Prozent). Die Quoten im Einzelnen (Wert aus Dezember 2024 jeweils in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,7 Prozent (4,4 Prozent), Landkreis Tübingen 3,5 Prozent (3,3 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 5,1 Prozent (4,7 Prozent) und Geschäftsstelle Münsingen 2,6 Prozent (2,6 Prozent). (a)