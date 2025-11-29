Agentur für Arbeit Reutlingen: Weniger Stellenangebote von Unternehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen ist im November marginal zurückgegangen. Exakt 19 Personen weniger als im Oktober waren arbeitslos gemeldet, damit waren insgesamt 12.430 Menschen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquote hat sich durch den geringen Rückgang nicht verändert, sie liegt bei 4,2 Prozent.

»Zwar waren im aktuellen Berichtsmonat 19 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat, jedoch 945 mehr als vor einem Jahr«, erklärt Markus Nill, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. »Der Arbeitsmarkt bleibt trotz des Winters im Monatsverlauf stabil, dennoch sehen wir weiterhin Herausforderungen.«

Interessanterweise profitiert vom aktuell leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit (zumindest statistisch) ausschließlich das weibliche Geschlecht. Denn während die Arbeitslosenzahl bei den Frauen im November um 83 Personen gesunken ist, ist sie bei den Männern im gleichen Zeitraum um 64 gestiegen. Entsprechend unterschiedlich stellt sich auch die Arbeitslosenquote dar: bei den Männern liegt sie bei 4,6 Prozent, bei den Frauen bei 3,7 Prozent. Der Anteil der arbeitslosen Ausländer ist im November um 48 Personen gesunken, die Quote bei den ausländischen Staatsangehörigen liegt mit 10,2 Prozent dennoch weiterhin relativ hoch.

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass der leichte Rückgang ausschließlich auf sinkenden Zahlen im SGB II-Bereich beruht. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) sind die Zahlen um 81 Personen gestiegen, in der Grundsicherung (SGB II) hingegen um 100 gesunken.

Im November wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Reutlingen 537 Stellenangebote neu gemeldet, das waren 33 mehr als im Oktober – ein geringer und saisonüblicher Anstieg. Die Arbeitsvermittler von Agentur und Jobcenter hatten damit im November 2.490 Stellenangebote im Bestand, zwei weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum November 2024 sind es allerdings 700 Stellenangebote weniger.

Beratung und Qualifizierung

»Die Unternehmen agieren zurückhaltender, was sich in geringeren Stellenmeldungen widerspiegelt. Wir setzen deshalb weiterhin auf gezielte Beratung und Qualifizierung, um Menschen beim Einstieg oder der Rückkehr in Beschäftigung zu unterstützen und Betriebe bei ihrer Personalplanung zu begleiten«, so Markus Nill.

Im Landkreis Reutlingen waren im November insgesamt 7.816 Menschen (plus 7,6 Prozent gegenüber November 2024) arbeitslos. Davon waren 3.472 (plus 17,1 Prozent gegenüber November 2024) bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.344 (plus 1,1 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen. Im Landkreis Tübingen waren im November 4.614 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 9,3 Prozent gegenüber Vorjahresmonat).

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im November bei 4,2 Prozent (Vorjahresmonat 3,9 Prozent). Die Quoten im Einzelnen (Wert aus dem November 2024 jeweils in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,7 Prozent (4,4 Prozent), Landkreis Tübingen 3,6 Prozent (3,3 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 5,0 Prozent (4,6 Prozent) und Geschäftsstelle Münsingen 2,6 Prozent (2,6 Prozent). (a)