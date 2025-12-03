Brand auf Müllstation in Orschel-Hagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Orschel-Hagen ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Kurz nach zwei Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in den Bereich Berliner Ring / Nördlinger Straße aus, nachdem an einer dortigen Müllstation zwei Papiercontainer aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen hatten.

Die Behälter, die in Vollbrand standen, konnten von den Wehrleuten rasch gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung war auch ein geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen worden. Vorläufigen Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden circa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)