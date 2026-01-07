Ein Verletzter bei Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagvormittag auf der Kreuzung Bantlinstraße / Benzstraße gekommen. Gegen 10.55 Uhr befuhr ein 54-jähriger Dacia-Fahrer die Bantlinstraße in Richtung Metzingen. Der ebenfalls auf der Bantlinstraße entgegenkommende 32-jährige BMW-Fahrer missachtete laut Zeugenangaben die für ihn geltende rote Lichtzeichenanlage und kollidierte beim Abbiegevorgang in die Benzstraße mit dem Dacia. Der 54-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. (pol)