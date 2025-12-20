Welche Gottesdienste in Reutlingen an den Weihnachtstagen gefeiert werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Obwohl es nur der Vorabend zum eigentlichen Fest ist, hat sich der Heilige Abend zum weihnachtlichen Haupttag entwickelt. Nicht nur, dass an diesem Tag zu Hause beschert wird, auch die Gottesdienste der Kirchen sind Heiligabend am stärksten besucht. Entsprechend groß ist das Angebot der Gemeinden.

Evangelische Kirche

Heiligabend: Mit großer Ungeduld warten die meisten Kinder auf das Fest. Deshalb gibt es am 24. Dezember in allen Kirchengemeinden schon am Nachmittag Familiengottesdienste und Krippenspiele. Diese beginnen in der Regel zwischen 15 und 16 Uhr. Ausnahme ist der Gottesdienst für die Kleinsten im Matthäus-Alber-Haus und das Krippenspiel in Sickenhausen, die beide schon um 14.30 Uhr starten, und der Familiengottesdienst im Mehrgenerationenhaus Mittnachtstraße, der um 16.30 Uhr beginnt.

Freiluft-Familiengottesdienste werden auf dem Gaisbühl-Gelände ab 15 Uhr angeboten und am Scheibengipfel ab 16 Uhr. Beim Gemeindehaus in der Efeu-Siedlung Sondelfingen wird ab 16.30 Uhr eine Open-Air-Christvesper mit Posaunenchor gefeiert. Im Garten des Heimatmuseums beginnt um 17 Uhr ein Hirtengottesdienst.

Eine evangelische Tradition ist die Christvesper bei Einbruch der Dunkelheit. Die erste wird schon um 16.15 Uhr in Sickenhausen gefeiert mit Beteiligung des Posaunenchors. Um 17 Uhr singt die Kantorei in der Christvesper der Marienkirche, in der Gönninger evangelischen Kirche musizieren Kirchen- und Posaunenchor und der Landesbischof hält die Predigt.

Eine besondere musikalische Gestaltung haben auch die Gottesdienste um 17.30 Uhr in Ohmenhausen, Bronnweiler und Degerschlacht und um 18 Uhr in der Kreuzkirche, im Gemeindezentrum Hohbuch, in der Katharinenkirche am Friedhof Unter den Linden, in der Jubilatekirche Orschel-Hagen, in der Mauritiuskirche Betzingen und in der Johanneskirche Sondelfingen. Die letzten Gottesdienste am frühen Abend sind jeweils um 18.30 Uhr in der Marienkirche mit einem Projektchor und -orchester und in der Auferstehungskirche im Wohngebiet Rö-merschanze mit Flötenmusik und Orgelklängen.

Die Christnachtfeiern am späten Heiligabend beginnen um 22 Uhr in Betzingen, Oferdingen, Rommelsbach und im Hohbuch sowie in der Marien- und der Kreuzkirche. Hier wirkt die Kantorei mit. In Oferdingen wirkt der Liederkranz mit, in der Mauritiuskirche Betzingen ein Vokalensemble. In der Katharinenkirche am Friedhof Unter den Linden wird ab 23 Uhr die Christmette gefeiert.

Erster Feiertag: Am 1. Weihnachtsfeiertag beginnen die Gottesdienste zu den an Sonntagen üblichen Zeiten. In der Marienkirche wird ab 10 Uhr ein festlicher Kantaten-Gottesdienst einen musikalischen Höhepunkt setzen. In der Auferstehungskirche wirkt im Festgottesdienst der Chor mit, in der Martin-Luther-Kirche in Rommelsbach der Sängerkranz und in der Clemenskirche in Oferdingen der Posaunenchor. In der Johanneskirche in Sondelfingen gibt es ein Wunschliedersingen. In Ohmenhausen beginnt ein Gottesdienst mit Gitarrenmusik bereits um 9.30 Uhr. Weitere Festgottesdienste werden in den evangelischen Kirchen gefeiert um 10 Uhr in Betzingen und Wannweil, um 10.30 Uhr im Hohbuch und in Sickenhausen sowie um 10.45 Uhr in Gönningen.

Zweiter Feiertag: Gottesdienste, bei denen nicht so sehr das gesprochene Wort, sondern das Musizieren und Singen alter und neuer Weihnachtslieder im Mittelpunkt stehen, bilden am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Schwerpunkt in evangelischen Gemeinden. Um 10 Uhr beginnt in der Mauritiuskirche Betzingen ein Kantaten-Gottesdienst mit Kantorei, Projektorchester und Solisten, in der Martin-Luther-Kirche in Rommelsbach singt die Nordraum-Kantorei.

Im evangelischen Gemeindehaus in Degerschlacht wird um 10.30 Uhr zu einem »Gottesdienst Plus« mit Kaffee und Keksen eingeladen, in Bronnweiler wird die Weihnachtsgeschichte um 10.45 Uhr nochmals in einem Krippenspiel lebendig. Predigt-Gottesdienste werden um 9.30 Uhr in Gönningen und um 10 Uhr in der Reutlinger Marienkirche angeboten.

Die Weihnachtsfeiertage klingen aus mit swingenden Weihnachtsliedern im Gottesdienst ab 17 Uhr in der Kathari-nenkirche und mit Weihnachtslieder-Wunsch-Singen im Matthäus-Alber-Haus ab 18 Uhr.

Eine nach Kirchengemeinden geordnete Tabelle zu den Weihnachtsgottesdiensten findet sich online.

www.reutlingen-evangelisch.de

Katholische Kirche

Heiligabend: Bereits ab 15 Uhr finden Krippenspiel-Feiern statt, in denen Kinder die Geschichte der Geburt Jesu szenisch darstellen, in Heilig Geist sind dabei circa 100 Kinder beteiligt. Eine Familien-Christmette wird um 17 Uhr in St. Gebhard, Mittelstadt, gefeiert. Wortgottesfeiern gibt es in Bruder Klaus, Betzingen, um 18 Uhr und St. Michael, Gönningen,um 19 Uhr. In Sondelfingen spielen ab 18 Uhr Flöte, Fagott und Orgel weihnachtliche Musik in der Kirche St. Elisabeth.

Die Feier der Heiligen Nacht wird um 21 Uhr in St Wolfgang von Violine und Orgel begleitet. In St. Peter und Paul führen ab 21 Uhr Gesangssolisten mit Werken von J. S. Bach, G. F. Händel und J. Rutter zum Gottesdienst hin, der um 21.30 Uhr als Wortgottesfeier gehalten wird.

Ebenfalls um 21.30 Uhr beginnen die Christmetten in St. Andreas, Orschel-Hagen, und in der Kirche Zu Unserer Lieben Frau in Eningen, um 22 Uhr in Heilig Geist. Die muttersprachlichen Gemeinden feiern um 18 Uhr in St. Andreas auf Vietnamesisch, um 20 Uhr in Bruder Klaus auf Italienisch und um 23.30 Uhr in St. Wolfgang auf Kroatisch.

Erster Feiertag: Die weihnachtlichen Festmessen werden in Eningen um 9.15 Uhr und in St. Gebhard, Mittelstadt, um 10.30 Uhr von den jeweiligen Chören mitgestaltet, weitere Christmetten finden in St. Andreas, 9 Uhr, St. Johannes, Ohmenhausen, 9.30 Uhr, und Bruder Klaus, 11 Uhr, statt, in St. Michael eine Wortgottesfeier, ebenfalls um 11 Uhr. Muttersprachliche Gottesdienste sind um 9 Uhr auf Italienisch in Bruder Klaus, um 9.15 Uhr auf Kroatisch und um 15.30 Uhr auf Portugiesisch, beide in St. Wolfgang.

In St. Peter und Paul wird im Gottesdienst um 10.45 Uhr die »Messe de Minuit« von M.A. Charpentier aufgeführt. Ausführende sind der St.-Peter-und-Paul-Chor, Solisten, das Ensemble 1815 und Michaela Elkenhans an der Orgel.

In St. Wolfgang erklingt um 11 Uhr die Missa brevis B-Dur Kv 275, die Loretomesse von W.A. Mozart mit der Chorgemeinschaft St. Wolfgang, Solisten der Staatsoper Frankfurt, Mitgliedern der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und Dr. Marc Schlensog an der Orgel.

Ein Vespergottesdienst um 18 Uhr rundet in Eningen, in der Kirche Zu Unseren Lieben Frau, den Festtag ab.

Zweiter Feiertag: Den Festtag des ersten christlichen Märtyrers, des heiligen Stephan, der am 26. Dezember begangen wird, feiert die gesamte St. Lukas-Ge-meinde, bestehend aus Reutlingen-Süd, Betzingen, Ohmenhausen und Gönningen, um 10.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Es singt der Chor und es erfolgt die traditionelle Segnung des Johannes-Weins.

Die Seelsorgeeinheit Reutlingen-Mitte, die Eningen und Sondelfingen mit umfasst, feiert um 10.45 Uhr in St. Elisabeth, Sondelfingen. Hier erklingen Werke für Flöte und Orgel. Eine kroatische Eucharistiefeier findet um 11 Uhr in St. Wolfgang statt. In der Seelsorgeeinheit Reutlingen-Nord – Orschel-Hagen, Mittelstadt und Pliezhausen – finden um 9 Uhr in St. Franziskus, Pliezhausen, und um 10.30 Uhr in St. Andreas Eucharistiefeiern statt, am Abend um 17 Uhr ein Weihnachtsliedersingen an der Krippe, ebenfalls in St. Andreas. (GEA)