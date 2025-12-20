Schlägerei in Reutlinger Innenstadt: Drei Personen mit spitzem Gegenstand verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht zum Samstag ist es gegen 2 Uhr in der Reutlinger Innenstadt, im Bereich Bahnhof/Karlstraße/Wilhelmstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden drei Personen im Alter zwischen 19 und 20 Jahren durch einen mutmaßlich spitzen beziehungsweise scharfen Gegenstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Tatörtlichkeit und den Hintergründen der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. (pol)