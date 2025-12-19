Was beim Reutlinger Weihnachtscircus geboten ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie machen die das? Die Mädchen der Truppe Mongoljingoo verbiegen ihre grazilen Körper, als ob sie aus Knete wären, wagen in einem Gewimmel aus Armen und Beinen einen Bogenschuss. Jefferson Weber dreht mit seinem Fahrrad in einem freischwebenden Gestell Runden. Nur zwei von ganz vielen Attraktionen in der Manege. Der Reutlinger Weihnachtscircus ist auch in diesem Jahr die spannende Bescherung schlechthin. Für alle Kinder, Eltern, Großeltern und andere Menschen, die das Staunen noch nicht verlernt haben. Schon die Generalprobe ist Atem beraubend.

Die Haustiernummer der Familie Igen zeigt viele fröhliche Hunde, die mit Freude Kunststücke präsentieren. Foto: Stephan Zenke Die Haustiernummer der Familie Igen zeigt viele fröhliche Hunde, die mit Freude Kunststücke präsentieren. Foto: Stephan Zenke

»Jeden Cent wert«, sagen die Gesichter einiger Kinder, die zufällig bei der abschließenden Probe dabei sind. Für die Eintrittskarte gibt's 150 Minuten Show inklusive Pause. Täglich bis zum Dienstag, 6. Januar, jeweils zwei Vorstellungen, um 15 Uhr und 19 Uhr. Die Vorstellung im beheizten Zelt auf dem Freibad-Parkplatz an der Kreuzeiche beginnt mit »The Skating Ernestos«. Das italienische Paar beherrscht auf Rollschuhen derart wahnsinnige Tricks, dass das Publikum seine frischen Popcorns in der Tüte vergessen dürfte. »Die legitime Reinkarnation des lebenden Drehwurms«, jubelt das Programmheft. Zwischendurch machen die Clowns ihre Späße, dann zeigt die »Truppe Enkee«, was Menschen mit Schlappseil alles anstellen können. Sagenhaft, die springen selbst als Menschenturm locker über das Seil.

Die Truppe Mongoljingoo mit ihren Hulla Hoop Darbietungen. Foto: Stephan Zenke Die Truppe Mongoljingoo mit ihren Hulla Hoop Darbietungen. Foto: Stephan Zenke

Sichtbar Freude bei der Arbeit in der Manage hat die quirlige Hundeschar der Familie Igen. Wer in der ersten Reihe sitzt, wird eventuell sogar mal zwischendurch freudig mit wedelndem Schwanz von den springenden und elegant um die Beine von Trainerin Josephine Igen laufenden Hunde begrüßt. Jungstar Daniel Faltyna lässt in der Folge seine Diabolos, teils beleuchtet, fliegen. Dann wirbelt die »Truppe Mongoljingoo« mit Hula-Hoop-Reifen. Die Mädchen erzählen in gebrochenem Englisch, wie sie fünf Jahre lang das geübt haben, was jetzt in Reutlingen zu sehen ist.

Jefferson Webers Atem beraubende Air-Bike-Show. Foto: Stephan Zenke Jefferson Webers Atem beraubende Air-Bike-Show. Foto: Stephan Zenke

Die Truppe kommt frisch aus der Mongolei, hat sogar eine eigene Köchin fürs Wohlbefinden dabei. Ganz aus der Nähe stammt dagegen Sängerin Sandy Müller. Bei der Generalprobe im roten Pullover mit lässiger Jeans - ansonsten trägt die Ludwigsburgerin »ein pompöses weißes Glitzerkleid«. Ihre Stimme füllt das Zelt mühelos mit Tiefgang. Was ist das für ein Alltag als Sängerin im Zirkus? Viel Arbeit: »Wir haben morgens mit den Proben angefangen, noch ein paar Schritte fürs Opening und das Finale eingeübt«, sagt sie. Seit singt »schon immer«. Was kaum einer im Publikum ahnen dürfte, ist ihre Ausbildung. Sandy hat bis zum erfolgreichen Masterabschluss Wirtschaftswissenschaften studiert. Das Leben mit und für die Musik, »rechnet sich, denn es macht Spaß«.

Schlappseil-Akrobatik vom Feinsten mit der Truppe Enkhee. Foto: Stephan Zenke Schlappseil-Akrobatik vom Feinsten mit der Truppe Enkhee. Foto: Stephan Zenke

Eher Lebensinhalt denn Beruf sind die luftigen Fahrrad-Nummern für Jefferson Weber. Der Mann kommt aus Brasilien, ist Artist in der sechsten Generation. Natürlich baut er sich sein Handwerksgerät mit zwei Rädern selbst, eines davon ist am gesamten Rahmen mit Neonbändern grell erleuchtet. »Ich mag Weihnachten und den Zirkus«, strahlt er. Dafür ist Weber aus seinem französischen Wohnsitz angereist. Sein Ratschlag ans Reutlinger Publikum lautet: »Come to the Show and enjoy.«

Sara aus der Mongolei gehört zur Weltspitze der Handstand-Artistinnen. Foto: Stephan Zenke Sara aus der Mongolei gehört zur Weltspitze der Handstand-Artistinnen. Foto: Stephan Zenke

Dem kann sich Zirkusdirektorin Andrea Sperlich nur anschließen. Die Gomaringerin sitzt im Kassenwagen neben dem Eingang, freut sich über einen »gut laufenden Vorverkauf«. Gespart wird bei echten Attraktionen offenbar nicht. »Wir sind ein Erlebnis und zur Tradition geworden«, meint sie. Seit 23 Jahren bringt der Circus Relaxx den Weihnachtscircus mit seiner Zeltstadt an die Kreuzeiche. »Es kommen Familien mit Kindern, die mit uns groß geworden sind«, freut sich Sperlich. Woher bekommen sie und ihr Mann diese Artisten? »Über Agenten. Wir kennen aber auch sehr viele, die wiederum andere kennen«. Es ist ein familiäres Geschäft mit Herz und Seele. (GEA)

www.reutlinger-weihnachtscircus.de