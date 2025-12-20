Neuer Leiter des Sozialdezernats im Kreis Reutlingen gewählt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Mitglieder des Kreistags haben einen neuen Sozialdezernenten gewählt. Die Leitung des Sozialdezernats wird ab dem 1. August 2026 Klaus Feistauer übernehmen. Er folgt damit auf Andreas Bauer, der die Position seit März 2005 innehat und sich Ende Juli 2026 in den Ruhestand verabschiedet.

Derzeit leitet Klaus Feistauer das Amt für Soziales bei der Stadt Böblingen. Von 1999 bis 2008 arbeitete er in verschiedenen Positionen bei der Stadt Schwäbisch Gmünd, unter anderem als Ausländer- und Integrationsbeauftragter, als Leiter des Kinder- und Jugendbüros bis hin zur stellvertretenden Leitung für das Sozialamt.

Als Sozialdezernent verantwortet Klaus Feistauer das Kreissozialamt, das Kreisjugendamt sowie das Kreisgesundheitsamt. Zum Aufgabengebiet des Dezernats gehören auch die Planung, Steuerung und Umsetzung sozialer Leistungen und Hilfen. Ebenso fungiert er als öffentlicher Jugendhilfeträger und nimmt damit verbundene Aufgaben wahr. Ein wichtiger Fokus im Dezernat liegt auf der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Reutlingen und der Erarbeitung innovativer und nachhaltiger Lösungsansätze im Sozialbereich für die Bürgerschaft. Unterstützung erhält der neue Dezernatsleiter durch die Stabsstelle Planung und Steuerung.

»Er bringt die richtigen Eigenschaften mit«

Landrat Dr. Ulrich Fiedler sagte: »Klaus Feistauer bringt genau die richtigen Eigenschaften mit, die es für die Leitung des Sozialdezernats braucht. Angesichts der heutigen und kommenden Herausforderungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Unterstützung der Jugend und deren Förderung sowie soziale Teilhabe aller, ist es umso wichtiger, einen kompetenten Dezernenten an der Seite zu haben, der den Bogen zwischen Landratsamt, Politik und Kreistag schlägt. Ich heiße Klaus Feistauer im Namen des Landratsamts herzlich willkommen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.«

Klaus Feistauer wurde 1968 in Stuttgart geboren. Sein Weg führte ihn zunächst in den Landkreis Esslingen, wo er unter anderem seinen Zivildienst leistete. Später folgte sein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Nach dem Abschluss als Diplom-Verwaltungsfachwirt (FH) be-gann Feistauer seine Karriere bei der Stadt Metzingen, zuerst als Sachbearbeiter für Sozialhilfe und dann als Leitung der Ausländerabteilung des Ordnungsamtes. Über die Stadt Schwäbisch Gmünd kam er schließlich zur Stadt Böblingen, wo er aktuell noch tätig ist. (eg)