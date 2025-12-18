Reutlinger Grüne Jugend fordert eine Katzenschutzverordnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Streunende Katzen stellen das Tierheim in Reutlingen vor große Herausforderungen. »Einmal pro Woche werden die Tiere eingefangen. Sie haben viele Verletzungen und müssen aufgepäppelt werden«, erzählt Eleanor Weber, Sprecherin der Grünen Jugend Reutlingen, von einem Besuch im Tierheim. Die Vielzahl der pflegebedürftigen Vierbeiner überlastet die Tierschützer.

Streuner überlasten Tierheim

Deshalb fordert die Grüne Jugend mit einer Petition die Einführung einer Katzenschutzverordnung in den Kommunen. Diese beinhaltet die Registrierungs-, Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht aller frei laufenden Katzen. Außerdem soll es dem Tierheim erlaubt werden, die herrenlosen Samtpfoten zu kastrieren. Die Anzahl der leidenden streunenden Vierbeiner soll so reduziert und der Tierschutz entlastet werden.

»Die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie eine solche Verordnung einführen oder nicht. Die meisten machen es nicht, weil es einen großen Aufwand bedeutet«, weiß Weber, die selbst für die Grünen im Reutlinger Gemeinderat sitzt. Lediglich in Eningen wurde eine solche Regelung in der Region bisher beschlossen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, sammelten die Mitglieder der Grünen Jugend seit Juni über 1.700 Unterschriften für ihre Petition.

Diese übergab Weber gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonas dem Kreistag. Ziel sei es, dass die Katzenverordnung in den Gemeinderäten der Orte im Kreis Reutlingen als Beschlussvorlage auf die Tagesordnung kommt - damit das Tierleid ein Ende finde. (GEA)