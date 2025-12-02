Tiere in der Region ausgesetzt: PETA bietet 500 Euro für Hinweise

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Die Tierrechtsorganisation PETA bietet 500 Euro Belohnung für Hinweise zu Tierquälern in der Region Neckar-Alb. Anlass sind zwei Fälle, die vergangene Woche für Aufsehen sorgten.

In Wannweil wurde bei Minusgraden eine Transportkiste gefunden, berichtete das Reutlinger Tierheim am Freitag. Darin: zwei junge Farbrattengeschwister. Statt die Tiere direkt im Tierheim abzugeben, wurden sie bei winterlichen Temperaturen einfach abgestellt. Beim Öffnen der Box entwischte der Finderin eine der Ratten – sie gilt seither als verschwunden. Die übrig gebliebene junge weibliche Ratte, die die Tierheim-Mitarbeiter »Winky« getauft haben, sucht nun dringend ein neues Zuhause mit Artgenossen.

Bei Minusgraden ausgesetzt

Nur wenige Tage zuvor machten Tierheim-Mitarbeiter einen überraschenden Fund: Vor dem Tierheimbüro stand am Montagmorgen eine große Box, mit einer Decke ausgelegt. Darin befanden sich fünf Katzen – eine Mutter mit ihren Jungtieren. Beigefügt war lediglich ein Zettel mit Geburtsdaten und dem Hinweis, dass die Tiere »neben der vorhandenen Katze im Haushalt einfach zu viel« seien, berichtet das Tierheim. Bei Minusgraden in einer Box zurückgelassen zu werden, bedeutet für die Tiere eine erhebliche Stress- und Gesundheitsbelastung.

»Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen«, schreibt die Organisation in einer Pressemeldung. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen habe, werde gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail (whistleblower@peta.de) bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

»Tiere einfach auszusetzen, muss bestraft werden«

»Die Katzenfamilie und Winky haben nur dank rascher Hilfe überlebt. Die entkommene Ratte kämpft draußen ums Überleben. Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Tiere so herzlos zurückgelassen und damit ihren Tod in Kauf genommen hat«, wird Lisa Redegeld, Fachreferentin bei PETA zitiert. »Die Halter hätten genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und das Tierheim stattdessen um Hilfe bitten müssen. Tiere einfach auszusetzen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.« (pm/GEA)