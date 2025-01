Reutlingen-Kampagne landet in ARD-Quizshow »Wer weiß denn sowas?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Hype um die Anti-Reutlingen-Kampagne aus dem Sommer 2024 ist längst abgeflacht. Trotzdem hat es die kuriose Werbe-Aktion des Stadtmarketings jetzt noch einmal zu großer Reichweite geschafft. In der Vorabend-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" stellte Moderator Kai Pflaume den Kandidaten Axel Stein und Elton am Mittwoch diese Frage: Durch Plakate mit Sprüchen wie "Leben, wo keiner Urlaub macht"...? Drei Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl A: Die Nasa suchte Freiwillige für ihr Marsprojekt. B: Island war für freiwillige "Vulkan-Wächter. Und C: Die Stadt Reutlingen versuchte zu zeigen, wie liebenswert sie ist.

Auch wenn Komiker Stein und Entertainer Elton von der Reutlinger Image-Kampagne offenbar nichts mitbekommen hatten, kamen sie schnell auf die richtige Spur. »Das kann ja nur C sein«, sagte Elton. »Weil das ist lustig.« Schnell waren sich die beiden einig und entschieden sich für Reutlingen. Moderator Pflaume deutete schon an, dass diese Antwort richtig ist, schließlich sei der Tourismus in Baden-Württemberg bekannt für kultige Werbung.

Reutlingen bundesweit in den Schlagzeilen

In einem Videobeitrag folgte schließlich die Aufklärung: Sprüche wie »Leben, wo keiner Urlaub macht« oder »Wir müssen dir leider mitteilen: Du bist in Reutlingen« standen im Juni 2024 auf vielen Plakaten in Reutlingen. Die Stadt schien augenscheinlich eine Kampagne gegen sich selbst zu führen. Die Aktion zog damals bundesweit Kreise und sorgte für Gesprächsstoff - selbst die Tagesschau hatte berichtet. Die Plakate mit dem Slogan »Reutlingen kannst du nicht mögen« wurden jedoch nach einer Woche mit der Aufschrift »Nur lieben« ergänzt. Die Stadt erklärte dann auf einer Pressekonferenz den Hintergrund: Man wollte damit selbstironisch zeigen, dass Menschen sich erst auf den zweiten Blick in die Stadt verlieben. Zusätzlich führte ein QR-Code auf den Plakaten zu einer Homepage, die die Vorzüge Reutlingens aufzählt.

In den sozialen Medien und bei den Bürgern von Reutlingen gingen die Meinungen über die Image-Kampagne, die eine Tübinger Agentur umgesetzt hatte, auseinander. Axel Stein und Elton fanden die Aktion aber offenbar witzig. Moderator Kai Pflaume outete sich sogar als Reutlingen-Fan: »Schön hoch auf die Achalm und Reutlingen von oben sehen. Das lohnt sich!« (GEA)