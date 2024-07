Warum TV-Moderator Kai Pflaume in Reutlingen ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Was für eine Aussicht«, titelt Kai Pflaume in einer Story auf Instagram. Zu sehen ist der bekannte Fernsehmoderator und Webvideoproduzent auf einem Selfie, das er laut seinem Standort-Tagging am Donnerstag auf der Reutlinger Achalm aufgenommen hat. Von dem Ausblick auf die kleine Großstadt ist der 57-Jährige offenbar so begeistert, dass er seinen mehr als 800.000 Followern auf der Social-Media-Plattform Instagram in einer weiteren Story mit einem Videoschwenk noch mehr davon zeigt. Dann filmt er einen Greifvogel, der über ihm kreist, sowie einen Traktor, der vor der Kulisse des Hausbergs samt Burgruine die Ernte einfährt. Aber führt den TV-Star nur die schöne Aussicht und die Idylle an der Achalm nach Reutlingen?

Nein. Den Grund für seinen Besuch liefert Kai Pflaume in seinen Insta-Storys gleich mit. Der Talk- und Quizmaster ist zur großen Jubiläumsfeier zu 100 Jahren Hugo Boss AG in Metzingen angereist. »Da ich etwa ein Viertel von den 100 Jahren gemeinsam mit der Firma bestritten habe, freue ich mich sehr darauf.« Kai Pflaume ist aber offensichtlich nicht nur zum Feiern bei Livemusik und leckerem Essen vorbeigekommen.

Zusammenarbeit mit Hugo Boss in Metzingen

»Meine nächsten Projekte werfen ihre Schatten voraus«, kündigt er in einer Insta-Story aus dem Hauptquartier von Hugo Boss an. Dort bespricht er mit dem »Creative Team« Outfits für seine nächsten Shows. Aktuell moderiert er fortlaufend die Quiz-Show »Wer weiß denn sowas?« und die Familienspielshow »Klein gegen Groß« in der ARD.

Zur Übernachtung hat sich Kai Pflaume aber wohl nicht in einem Hotel in der Metzinger Outletcity einquartiert, sondern offenbar im Achalm-Hotel. Denn am Freitagvormittag wünschte er seiner Community mit einem weiteren Aussichtsfoto vom Reutlinger Hausberg einen »Guten Morgen«. (GEA)