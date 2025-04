Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unbekannte haben bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag erheblichen Schaden an einer Schule in der Reutlinger Carl-Diem-Straße angerichtet. Bei der erst jetzt zur Anzeige gebrachten Straftat schlugen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe an dem Schulgebäude ein. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (pol)