Reutlinger Wochenmarkt: Kräutersaison startet

Zutaten (für 4 Portionen): 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 250 g Kartoffeln (mehlig kochend), 150 g Lauch, 200 g gemischte Kräuter (Petersilie, Kerbel, Pimpinelle – nach Lust und Laune), 2 Esslöffel Rapsöl, 600 ml Gemüsebrühe, 100 ml Crème fraîche, 100 g Schlagsahne, Salz und Pfeffer zum Abschmecken.



Zubereitung: Zwiebel und Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Kartoffeln waschen, schälen und würfeln. Lauch putzen, waschen und das Weiße in Ringe schneiden. Kräuter waschen, trocken schütteln, Blätter von den Stielen zupfen und bis auf 2 Stiele Petersilie fein hacken. Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebel mit Knoblauch darin glasig andünsten. Kartoffeln und Lauch zugeben, mit Brühe ablöschen und 20 bis 25 Minuten kochen lassen. Anschließend die fein gehackten Kräuter zugeben, zwei Minuten mitkochen lassen und die Suppe fein pürieren. Nun Creme fraîche und Sahne unterrühren, mit Salz abschmecken und in Schälchen füllen. Mit schwarzem Pfeffer übermahlen und Cremige Kräutersuppe mit Petersilienblättchen garniert servieren. (GEA)