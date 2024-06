Anti-Reutlingen-Plakate: Die Stadt lüftet das Geheimnis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit Dienstag ist Reutlingen bundesweit in aller Munde. Was Tübingen mit Verpackungssteuer, beheizbarer Radbrücke und einem streitbaren Bürgermeister geschafft hat, gelang der Achalmstadt mit einer selbstironischen Kampagne. »Was hat die Schwäbische Alb eigentlich verbrochen, dass man ihr Reutlingen vor die Tür gesetzt hat?«, »Nichts ist so langweilig wie ein aufregender Tag in Reutlingen« oder »Leben, wo keiner Urlaub macht.« Diese und viele weitere Sprüche sind an Bushaltestellen, an Bahnhöfen und auf großen Plakatwänden zu lesen. Heute haben Verwaltung und Stadtmarketing erklärt, was sie mit der Kampagne bezwecken. Die hat nun eine 180-Grad-Wende hingelegt.

Agentur aus Tübingen für Anti-Reutlingen-Kampagne verantwortlich

Der Kampagnen-Slogan »Aus der Reutlingen kannst du nicht mögen« hat einen kleinen, aber entscheidenden Zusatz bekommen: »Nur lieben«. Das wurde auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Auf der neuen Webseite www.nurlieben.de erzählen acht Reutlinger wie Kult-Gastronom Wolfgang Kohla und SSV-Kapitän Denis Lübke in Filmen und Interviews ihre »Liebesgeschichten«. Auf der Internetpräsenz ist von den Anti-Reutlingen-Sprüchen keine Spur mehr. Stattdessen gibt es jetzt Liebesbekundungen wie »There’s no -lingen like Reutlingen« zu lesen.

Alle Bürger sind jetzt dazu aufgerufen, sich an der Kampagne zu beteiligen und auf der Webseite zu erzählen, was sie an der Achalmstadt lieben. Dies soll am 21. und 22. Juni auch auf einem Stand auf dem Reutlinger Stadtfest möglich sein. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Anna Bierig, Geschäftsführerin der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen (StaRT) hat »weitere Überraschungen« versprochen.

Die Kampagne einfallen lassen hat sich die Tübinger PR-Agentur »Die Kavallerie«. Die Kosten belaufen sich laut Stadtmarketing auf rund 25.000 Euro. Die Investition hat sich aber offenbar gelohnt. Insgesamt sollen auf allen Kanälen rund 7.5 Millionen Menschen erreicht worden sein, heißt es vom Stadtmarketing.

Anti-Reutlingen-Slogans sorgen für Diskussionen

In den Sozialen Medien wurde seit Veröffentlichung der Plakate viel darüber spekuliert, ob die Aktion mehr als nur ein teurer Werbe-Gag sein wird. Doch unabhängig von der Nachhaltigkeit: Für Gesprächsstoff haben die Anti-Reutlingen-Slogans auf jeden Fall gesorgt. Die Facebook- und Instagram-Beiträge des GEA zu diesem Thema wurden hundertfach kommentiert. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Manche sind voll des Lobes, andere kritisieren, die Kampagne sei eine gigantische Steuerverschwendung." Außerdem erzeugte die Reutlinger Selbstironie deutschlandweit ein großes Medienecho. Ob die heutige Auflösung ähnlich für Gesprächsstoff sorgt? (GEA)