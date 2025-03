Pendler stehen in Reutlingen 36 Stunden im Jahr im Stau

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Stresspegel steigt bei den meisten Autofahrern immens, wenn auf den Straßen nichts mehr vorwärtsgeht. Es gibt wohl kaum eine größere Zeitverschwendung, als im stockenden Verkehr oder gar im Stau zu stehen. Wie viel Lebenszeit von Autofahrern in Reutlingen auf der Strecke bleibt, hat der Verkehrsdaten-Dienstleister Inrix ausgewertet. Demnach verbrachte ein durchschnittlicher Pendler im vergangenen Jahr in Stadt und Landkreis Reutlingen 36 Stunden im Stau, also anderthalb Tage. Das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. Im deutschlandweiten Vergleich kommen Reutlinger aber noch glimpflich davon: Hier liegt der Schnitt bei 43 Stunden.

Im Ranking der Städte in Baden-Württemberg liegt Reutlingen auf Platz sechs, in Deutschland auf Rang 26. Spitzenreiter im Südwesten ist Stuttgart mit 58 Stunden Zeitverlust. Im deutschen Stau-Ranking steht die Landeshauptstadt gemeinsam mit Berlin auf Platz zwei. Am schlimmsten trifft es die Autofahrer in Düsseldorf mit einem Zeitverlust von 60 Stunden. Weltweit am heftigsten ist die Verkehrssituation laut Inrix in Istanbul, wo 105 Stau-Stunden zu Buche stehen. Für das Ranking wurden anonymisierte Daten etwa aus Telefonen und Fahrzeugen vom Dienstleister analysiert, der unter anderem Verkehrsanalysen an Verwaltungen und Unternehmen verkauft.

Höhere Spritkosten im Stop-and-go-Verkehr

Da Zeit auch Geld ist, hat Inrix die Kosten pro Fahrer errechnet, die Staus verursachen. Berechne man für den Zeitverlust einen halben durchschnittlichen Stundenlohn, koste das in Deutschland 470 Euro pro Fahrer, so die Verkehrsdaten-Analysten. Reutlinger Autofahrer kommen aber auch hier verhältnismäßig besser weg: die Kosten liegen bei 392 Euro pro Fahrer. Hinzu kämen noch die höheren Spritkosten im Stop-and-go-Verkehr in einer ähnlichen Größenordnung.

Im Kreis Reutlingen hat Inrix gleich mehrere besonders von Verkehrsbehinderungen betroffene Strecken ausgemacht: die B28 zwischen Tübingen und Bad Urach, die B464 von der Eberhardstraße in der Reutlinger Innenstadt bis zum Zubringer zur B27 in Richtung Stuttgart sowie von der Konrad-Adenauer-Straße durch die City bis nach Pfullingen, die B312 zwischen Reutlingen/Pfullingen und Metzingen sowie die B312/B313 zwischen Reutlingen-Sondelfingen und Zwiefalten. Ebenfalls Stau-Potenzial haben in Betzingen die Heppstraße sowie die Strecke zwischen Schanzstraße und der Betzinger Anschlussstelle zur B28.

Baustellen ein Hauptgrund für Staus

Woran liegt es, dass Pendler so lange im Jahr im Stau stehen? Laut Stauexperten wie Michael Schreckenberg von der Universität Duisburg-Essen sind die vielen Baustellen einer der Hauptgründe. Allein auf den aufgeführten Staustrecken in Reutlingen gab es im vergangenen Jahr gleich mehrere Großbaustellen. So etwa Belagserneuerung auf der B28 zwischen den Anschlussstellen Kusterdingen-Jettenburg und Reutlingen-Betzingen, Fahrbahndeckenerneuerung auf der B312 im Bereich der Zwiefalter Steige oder Felssicherungsmaßnahmen auf der B465 bei Bad Urach.

In 53 von 73 von Inrix untersuchten Gebieten in Deutschland sowie in 69 der 100 weltweit am stärksten betroffenen Städte nahmen die Verzögerungen im Vergleich zum Vorjahr zu. »Die Ergebnisse für 2024 verdeutlichen, dass das Verkehrswachstum weltweit ungebremst ist, während die Infrastruktur vieler Städte an ihre Grenzen stößt«, sagt Bob Pishue, Analyst von Inrix. Langfristig werde es entscheidend sein, »den Verkehr effizient zu lenken und innovative Mobilitätsstrategien voranzutreiben«. (GEA/dpa/pm)